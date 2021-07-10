New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda

New York'ta üç galibiyeti bulunan Envision Virgin Racing takımının pilotu Cassidy, superpole'de piste 3. sırada çıktı.

Cassidy, 1:09.338 saniyelik turu sayesinde 0.2 sn farkla zirveye oturdu. Cassidy'nin ardından piste çıkan Vergne ve Sebastian Buemi de Cassidy'nin tur zamanını geçemedi.

DS Techeetah pilotu Vergne, orta sektörde Cassidy'den 0.1 sn kadar daha hızlıydı ancak Fransız pilot Cassidy'den aldığı bu zamanı ilk ve son sektörde kaybetti.

Vergne, Cassidy'nin 0.161 sn arkasında kalsa da çifte şampiyon superpole'de piste çıkan ilk pilot olan Alex Lynn'i geçmeyi başardı. Lynn, piste ilk çıkan pilot olmasına rağmen gösterdiği güçlü performansla Vergne'in sadece 0.039 sn arkasında 3. sıraya yerleşti.

2017'de New York'ta pole pozisyonunun sahibi olan Lynn'in arkasında BMW Andretti pilotu Maximillian Gunther yer alacak. Buemi ise yarışa 5. sırada başlayacak.

Yeni bir vites kutusu, motor ve invertörle yarışan Buemi, superpole'den önce grup aşamalarında ilk sırada yer alıyordu. Buemi, yeni güncellemelerle hız bulmuş gibi görünüyordu ki 2015-16 şampiyonu superpole turunda ilk virajda büyük bir blokaj yaptı.

Superpole'de son sırayı alan isim ise Porsche pilotu Pascal Wehrlein oldu. Puebla'da yarışı kazanmasının ardından diskalifiye edilen Alman pilot, günün en hızlı son sektör zamanını kaydetse de Cassidy'nin 0.414 sn arkasında kaldı.

New York pistinin tümsekli yapısını aracı bozulmadan önce lider götürdüğü Roma pistine benzeten Lucas di Grassi, superpole'ü kaçıran ilk pilot oldu.

Puebla'da Audi'nin duble yaptığı ilk yarışı kazanmayı başaran Audi pilotu, grup aşamasını Lynn'in 0.013 sn arkasında 7. sırada tamamladı. Oliver Rowland ise 8. oldu.

Rowland, grup aşamasında kırmızı bayrakların çıkmasına neden olan garip bir kazanın parçasıydı.

Rowland, zaman turundayken ilk viraja geldiğinde apex'de yer alan uzun kerb'e değdi ve spin atarak önündeki Sam Bird'e çarptı.

İlk antrenman seansındaki büyük kazasının ardından aracı sıralamalar için hazır hâle getirilen Bird'ün araç dengesi iyi durumda değildi.

Bu da Bird'ün sıralama seansının ekstradan bir shakedown'a dönmesine neden oldu. İngiliz pilot, turuna başlamasının ardından Rowland'a yol vermek için açılmaya çalıştı. Ancak Rowland spin atınca, ikili temas yaşadı.

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı. Seans yeniden başlatıldığında bu grupta yer alan altı araç da yeniden turlarını atabildi. Rowland, ikinci zaman turlarının ardından Alexander Sims ve Andre Lotterer'in önünde 8. oldu.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bir başka büyük konuşma noktası ise Edoardo Mortara'ydı. 10 puan farkla şampiyona lideri konumunda bulunan pilot, direksiyonundaki senaryo ayarlarından birine elinin çarpmasının ardından turu boyunca 250 değil, 200kW kullanan bir ayarla yarıştı.

Bu da İsviçreli pilotun 1.63 sn kaybetmesine neden oldu. Mortara yarışa son sıradan başlayacak. Aynı olay, Mayıs ayında Monako'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes pilotu Nyck de Vries'in başına gelmişti.

Kimse tarafından istenmeyen birinci grupta yer alan Robin Frijns, Dragon Penske pilotu Sergio Sette Camara ve Antonio Felix da Costa'nın önünde 11. oldu.

Mercedes için bir başka kötü sıralama seansı geride kaldı. De Vries, Norman Nato'nun ve Sam Bird'ün önünde 18. olurken; Stoffel Vandoorne'un pole pozisyonunu kazanma ümitleri, yavaş bir son sektörün ardından kayboldu.

İkinci grupta yer alan Vandoorne, en hızlı orta sektör zamanıyla geliyordu ki Belçikalı pilot, son sektörde 1.3 sn kaybetti ve sıralama turlarını 21. sırada tamamladı.

Şampiyonluk mücadelesinde bulunan Rene Rast da kötü bir seans geçirdi. Alman pilot, grup aşamasındaki tempodan 1.5 sn daha yavaştı ve yarışa 23. sıradan başlayacak.

Yarış TSİ 23.00'da başlayacak.

Sıralama sonucu: