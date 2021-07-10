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Formula E / New York City E-Prix I Sıralama turları raporu

New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Çaylak pilot Nick Cassidy, çifte şampiyon Jean-Eric Vergne'in önünde bu sezonki ikinci pole pozisyonuna uzanırken; şampiyona lideri Edoardo Mortara seansı son sırada tamamladı.

New York E-Prix: Cassidy, Vergne'in önünde pole pozisyonunda

New York'ta üç galibiyeti bulunan Envision Virgin Racing takımının pilotu Cassidy, superpole'de piste 3. sırada çıktı.

Cassidy, 1:09.338 saniyelik turu sayesinde 0.2 sn farkla zirveye oturdu. Cassidy'nin ardından piste çıkan Vergne ve Sebastian Buemi de Cassidy'nin tur zamanını geçemedi. 

DS Techeetah pilotu Vergne, orta sektörde Cassidy'den 0.1 sn kadar daha hızlıydı ancak Fransız pilot Cassidy'den aldığı bu zamanı ilk ve son sektörde kaybetti.

Vergne, Cassidy'nin 0.161 sn arkasında kalsa da çifte şampiyon superpole'de piste çıkan ilk pilot olan Alex Lynn'i geçmeyi başardı. Lynn, piste ilk çıkan pilot olmasına rağmen gösterdiği güçlü performansla Vergne'in sadece 0.039 sn arkasında 3. sıraya yerleşti. 

2017'de New York'ta pole pozisyonunun sahibi olan Lynn'in arkasında BMW Andretti pilotu Maximillian Gunther yer alacak. Buemi ise yarışa 5. sırada başlayacak. 

Yeni bir vites kutusu, motor ve invertörle yarışan Buemi, superpole'den önce grup aşamalarında ilk sırada yer alıyordu. Buemi, yeni güncellemelerle hız bulmuş gibi görünüyordu ki 2015-16 şampiyonu superpole turunda ilk virajda büyük bir blokaj yaptı. 

Superpole'de son sırayı alan isim ise Porsche pilotu Pascal Wehrlein oldu. Puebla'da yarışı kazanmasının ardından diskalifiye edilen Alman pilot, günün en hızlı son sektör zamanını kaydetse de Cassidy'nin 0.414 sn arkasında kaldı. 

New York pistinin tümsekli yapısını aracı bozulmadan önce lider götürdüğü Roma pistine benzeten Lucas di Grassi, superpole'ü kaçıran ilk pilot oldu. 

Puebla'da Audi'nin duble yaptığı ilk yarışı kazanmayı başaran Audi pilotu, grup aşamasını Lynn'in 0.013 sn arkasında 7. sırada tamamladı. Oliver Rowland ise 8. oldu. 

Rowland, grup aşamasında kırmızı bayrakların çıkmasına neden olan garip bir kazanın parçasıydı.

Rowland, zaman turundayken ilk viraja geldiğinde apex'de yer alan uzun kerb'e değdi ve spin atarak önündeki Sam Bird'e çarptı. 

İlk antrenman seansındaki büyük kazasının ardından aracı sıralamalar için hazır hâle getirilen Bird'ün araç dengesi iyi durumda değildi.

Bu da Bird'ün sıralama seansının ekstradan bir shakedown'a dönmesine neden oldu. İngiliz pilot, turuna başlamasının ardından Rowland'a yol vermek için açılmaya çalıştı. Ancak Rowland spin atınca, ikili temas yaşadı. 

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı. Seans yeniden başlatıldığında bu grupta yer alan altı araç da yeniden turlarını atabildi. Rowland, ikinci zaman turlarının ardından Alexander Sims ve Andre Lotterer'in önünde 8. oldu. 

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bir başka büyük konuşma noktası ise Edoardo Mortara'ydı. 10 puan farkla şampiyona lideri konumunda bulunan pilot, direksiyonundaki senaryo ayarlarından birine elinin çarpmasının ardından turu boyunca 250 değil, 200kW kullanan bir ayarla yarıştı. 

Bu da İsviçreli pilotun 1.63 sn kaybetmesine neden oldu. Mortara yarışa son sıradan başlayacak. Aynı olay, Mayıs ayında Monako'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes pilotu Nyck de Vries'in başına gelmişti. 

Kimse tarafından istenmeyen birinci grupta yer alan Robin Frijns, Dragon Penske pilotu Sergio Sette Camara ve Antonio Felix da Costa'nın önünde 11. oldu.

Mercedes için bir başka kötü sıralama seansı geride kaldı. De Vries, Norman Nato'nun ve Sam Bird'ün önünde 18. olurken; Stoffel Vandoorne'un pole pozisyonunu kazanma ümitleri, yavaş bir son sektörün ardından kayboldu. 

İkinci grupta yer alan Vandoorne, en hızlı orta sektör zamanıyla geliyordu ki Belçikalı pilot, son sektörde 1.3 sn kaybetti ve sıralama turlarını 21. sırada tamamladı.

Şampiyonluk mücadelesinde bulunan Rene Rast da kötü bir seans geçirdi. Alman pilot, grup aşamasındaki tempodan 1.5 sn daha yavaştı ve yarışa 23. sıradan başlayacak. 

Yarış TSİ 23.00'da başlayacak.

Sıralama sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'09.338   120.453
2 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'09.499 0.161 120.174
3 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'09.538 0.200 120.106
4 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'09.614 0.276 119.975
5 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'09.713 0.375 119.805
6 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'09.752 0.414 119.738
7 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'09.759 0.421 119.726
8 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'09.891 0.553 119.500
9 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'09.892 0.554 119.498
10 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'10.028 0.690 119.266
11 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'10.063 0.725 119.206
12 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'10.147 0.809 119.064
13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'10.156 0.818 119.048
14 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'10.181 0.843 119.006
15 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'10.239 0.901 118.908
16 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'10.526 1.188 118.424
17 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'10.530 1.192 118.417
18 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'10.581 1.243 118.332
19 France Norman Nato Monaco Venturi 1'10.658 1.320 118.203
20 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'10.934 1.596 117.743
21 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'10.952 1.614 117.713
22 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 1'11.036 1.698 117.574
23 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'11.271 1.933 117.186
24 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'11.690 2.352 116.501
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New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı

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