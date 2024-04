Rowland: "Kaybedilen galibiyetin sorumlusu tur sayacındaki yanlış prosedür"

Britanyalı pilot, Misano Dünya Pisti'ndeki ikinci yarışın bitimine beş tur kala liderliği ele geçirmesiyle hafta sonunu çifte galibiyetle tamamlayacak gibi görünüyordu.

Liderliği aldıktan sonra Rowland, takipçi grubundan uzaklaşmaya başladı. Sadece Pascal Wehrlein kendisiyle teması sürdürebildi.

Rowland, 26 turluk yarışın son turuna girerken Porsche sürücüsüne karşı 1.4 saniyelik bir avantajı vardı. Ancak bu anlarda rakiplerinden yaklaşık %2 daha az enerjisi vardı. Bu nedenle bitime yarım tur kala bataryası bitti ve durdu.

Yarış sonrası konuşan Rowland, göstergenin yanlış virajda olduğunu söyleyene kadar batarya seviyesinin farkında olmadığını ve yanlış hesaplamanın sorumlusunun tur sayacındaki bir sorun olduğunu itiraf etti.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Rowland, "Nasıl çalıştığına gelince, start anında çizgiyi geçtiğimizi saymaması gerektiği için o anda sıfır olması gerekiyor. Ancak bir nedenden dolayı başlangıç çizgisini geçtiğimde sıfıra düştü. Sanırım yanlış bir prosedürdü."

"Virajlarda hızlıydım ve sadece hedefimi takip ediyordum ve stratejiyi planladığımız gibi uyguladım."

"Böyle bir şey hiç başımıza gelmemişti. Bugünlerde bu çok basit bir prosedür, kontrol edilmeliydi. Belki de bundan şüphelenmeliydik." dedi.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, is interviewed on the grid by David Coulthard, Karun Chandhok

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images