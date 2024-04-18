Porsche, Da Costa'nın Misano E-Prix'inden diskalifiye edilmesine itiraz etti

Da Costa, geçtiğimiz hafta sonu Formula E'nin Misano World Circuit Marco Simoncelli pistine yaptığı ilk ziyarette sezonun ilk galibiyetini aldı.

Portekizli sürücü geçen sezon Cape Town E-Prix'sinden bu yana ilk zaferini, 28 turluk yarışta toplam 19 kez liderliğini el değiştirdiği kaotik bir yarışın bitimine üç tur kala Nissan'dan Oliver Rowland'ı geçerek elde etti.

Yarıştan birkaç saat sonra da Costa'nın zaferi, hakemleri yarı sonu incelemelerinde aracına uygun olmayan bir gaz kelebeği yayının takıldığını tespit etmelerinin ardından elinden alındı.

Söz konusu parça daha önce Gen2 araçlarında kullanılıyordu ancak 2022-23 sezonda kullanılmaya başlanan GEN3 araçlarının tanıtıldığı "GEN3 Kıvılcım Kataloğunda" kullanılması yasaklanmıştı.

Porsche, söz konusu yayın Gen3 döneminin başlangıcından bu yana kullanıldığını kabul etti. Porsche aynı zamanda GEN3 bahsedilen katalogda sadece yeni eklenen parçaların olduğunu çıkarılan parçalardan bahsedilmediğini söylemişti.

Diskalifiyenin hemen ardından Alman üreticiye konuyu takip edip etmeyeceğine karar vermesi için 96 saat süre tanıyan bir temyiz başvurusunda bulunma şansı verildi.

Çarşamba günü, sürenin dolmasından hemen önce bir açıklama yapıldı: "Porsche'nin 13 Nisan 2024'te düzenlenen 2024 FIA Formula E Misano E-Prix ile ilgili olarak Komiserler tarafından verilen 31 numaralı karara karşı itirazda bulunduğunu teyit edebiliriz."

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu sezon kazandığı ilk zafer öncesinde Da Costa, 2024 sezonuna kötü bir başlangıç yapmıştı. Sezonun ilk üç yarışında puanla tanışamayıp daha sonra Sao Paulo ve Tokyo'da yapılan iki yarıştan puanla ayrılmıştı.

Da Costa'nın Porsche takımındaki yeri, Abt'den Nico Muller'in bu ayın başlarında Alman üreticiyle gelecek sezon da Costa'nın yerine geçebilecek bir isim olarak düşünüldüğünün ortaya çıkmasının ardından sallantıda gibi duruyor.

Pazar günü yapılan ikinci yarış öncesinde da Costa, kendileri için kötü bir durum olduğunu ama hâlâ "kazanma hissinin" devam ettiğini söyledi.

TNT Sports'a verdiği demeçte Da Costa, "Olan oldu. Bu bizim için büyük bir darbe çünkü bu 25 puan kesinlikle bizi tekrar yarışa sokacaktı ve şimdi şampiyonadaki durumumuzu biraz daha zorlaştırıyor."

"Ancak yarış yarış ilerliyoruz. Olumlu olan şey bunu pistte yapmış olmamız ve herkesin bunu görmüş olması."

"Kazanma duygusu ve başarı hissi hiç kaybolmayacak." dedi.