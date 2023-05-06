Monako E-Prix: Cassidy üst üste 2. zaferini aldı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı.

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak.

Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri dönmüştü. Brezilya'daki yarışın ardından ise sıra Formula E takviminin en ikonik pistlerinden birine geldi ve Berlin'de yer alan Tempelhof Airport Pisti'nde iki yarış gerçekleştirildi.

Bugün ise sezonun 9. yarışı motor sporları tarihinin en iknoik pistlerinden Monako'da gerçekleştirildi.

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yarış öncesinde pole pozisyonunda Jake Hughes vardı. Nissan'da Sacha Fenestraz ise ikinciydi. Aslında sıralama turlarında en hızlı derece Fenestraz'dan gelmişti ama Fenestraz'ın aracında teknik bir ihlal yapıldığından pole pozisyonu Hughes'a gitti.

Norman Nato, Max Günther ve Dan Ticktum ise ilk 5'i tamamlıyorlardı.

Formula E'nin kendine has formasyon startının tamamlanmasının ardından 5 kırmızı ışık yandı ve ışıkların sönmesiyle 29 turluk mücadele başladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hughes, ilk virajı önde dönmeyi başardı. Sonrasında FE standartlarına göre oldukça sakin bir ilk turu tamamladık.

İlk tur sonrasında ilk 5 neredeyse tamamen aynıydı, sadece Ticktum dördüncü sıraya çıkmıştı. Bu da ilk turu Hughes, Fenestraz, Nato, Ticktum, Günther ilk 5'i ile tamamladık.

Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

7. tura geldiğimizde yarışa Nick Cassidy damgasını vurmuştu. Son yarışın galibi Cassidy, 10. sıradan başladığı yarışta 7 sıra kazanarak 3. sıraya gelmişti.

Envision pilotu, 3. sıraya gelene kadar muazzam geçişlere de imza attı.

Cassidy'nin 3. sıraya çıktığı 7. turda, lider Hughes ilk atak modunu kullanmaya karar verdi ve 4. sıraya geldi. İki tur sonra Cassidy ve Nato da atak modlarını aldılar.

14. tura geldiğimizde atak modu stratejileri ve oyunları büyük oranda tamamlanmıştı ve artık galibiyet için 4 ana aday bulunuyordu: Cassidy, Evans, Dennis, Fenestraz.

Son 10 tura girilirken Cassidy liderdi. Evans, Dennis ve Fenestraz onu takip ediyorlardı. Evans bu noktada Cassidy'e fazlasıyla yakındı ve baskı kuruyordu.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ön tarafta Evans ile Cassiddy arasındaki mücadele daha da kızışırken, bitime 7 tur kala güvenlik aracı çıktı.

İlk olarak Ticktum ile Nato son viraja gelinirken temas yaşadılar. Bu temasın ardından Nato yolda kalırken, Ticktum ise kırık ön kanadı ile yola devam etti. Ticktum, pite dönmeye çalışırken ise ilk virajın çıkışında Günther'in yolunu engelledi ve Günther bariyerlere çarptı.

Böylelikle Günther de yolda kalmış oldu. Bu olaylardan dolayı güvenlik aracının çıktığını gördük ve Maserati aracı pistten kaldırıldı.

Bitime 5 tur kala yarış temposuna dönüldü ve Cassidy, Evans'tan kaçmaya devam etti. Son tura girdiğimizde ise Nico Müller ve Sam Bird arasında yaşanan nedeniyle Müller bariyerlere girdi ve bir kez daha güvenlik aracı piste girdi.

Bu da yarışın güvenlik aracı altında bittiği ve zaferin Cassidy'e gittiği anlamına geldi. Cassidy, böylelikle üst üste 2. zaferini aldı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Mitch Evans ise son 15 turda Cassidy'nin üzerinde büyük baskı kursa da geçişi yapamadı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Fotoğraf: Charly Lopez / Motorsport Images

Jake Dennis üçüncü sırayı aldı ve podyuma döndü. Fenestraz ise dördüncüydü. Pole pozisyonundan Hughes ilk 5'i tamamladı.

Yarış içerisinde diğer pilotlarla birkaç kez temas yaşayan Dan Ticktum 6. sırayı aldı. Yarışa son sıradan başlayan Jean-Eric Vergne ise mükemmel yükseldi ve damalı bayrağı 7. sırada gördü.

Sebastien Buemi, Stoffel Vandoorne ve Sam Bird ilk 10'u tamamladılar. Eski şampiyona lideri Pascal Wehrlein 11. sırada finiş gördü ve puan alamadı.

Yarış sonucu: