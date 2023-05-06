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Formula E / Monako ePrix Yarış raporu

Monako E-Prix: Cassidy üst üste 2. zaferini aldı, şampiyona liderliğine yükseldi!

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Monako E-Prix'sini Envision Racing pilotu Nick Cassidy kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı. 

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak. 

Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri dönmüştü. Brezilya'daki yarışın ardından ise sıra Formula E takviminin en ikonik pistlerinden birine geldi ve Berlin'de yer alan Tempelhof Airport Pisti'nde iki yarış gerçekleştirildi. 

Bugün ise sezonun 9. yarışı motor sporları tarihinin en iknoik pistlerinden Monako'da gerçekleştirildi.

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yarış öncesinde pole pozisyonunda Jake Hughes vardı. Nissan'da Sacha Fenestraz ise ikinciydi. Aslında sıralama turlarında en hızlı derece Fenestraz'dan gelmişti ama Fenestraz'ın aracında teknik bir ihlal yapıldığından pole pozisyonu Hughes'a gitti. 

Norman Nato, Max Günther ve Dan Ticktum ise ilk 5'i tamamlıyorlardı. 

Sıralama raporu:

Formula E'nin kendine has formasyon startının tamamlanmasının ardından 5 kırmızı ışık yandı ve ışıkların sönmesiyle 29 turluk mücadele başladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hughes, ilk virajı önde dönmeyi başardı. Sonrasında FE standartlarına göre oldukça sakin bir ilk turu tamamladık. 

İlk tur sonrasında ilk 5 neredeyse tamamen aynıydı, sadece Ticktum dördüncü sıraya çıkmıştı. Bu da ilk turu Hughes, Fenestraz, Nato, Ticktum, Günther ilk 5'i ile tamamladık. 

Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

7. tura geldiğimizde yarışa Nick Cassidy damgasını vurmuştu. Son yarışın galibi Cassidy, 10. sıradan başladığı yarışta 7 sıra kazanarak 3. sıraya gelmişti. 

Envision pilotu, 3. sıraya gelene kadar muazzam geçişlere de imza attı. 

Cassidy'nin 3. sıraya çıktığı 7. turda, lider Hughes ilk atak modunu kullanmaya karar verdi ve 4. sıraya geldi. İki tur sonra Cassidy ve Nato da atak modlarını aldılar. 

14. tura geldiğimizde atak modu stratejileri ve oyunları büyük oranda tamamlanmıştı ve artık galibiyet için 4 ana aday bulunuyordu: Cassidy, Evans, Dennis, Fenestraz. 

Son 10 tura girilirken Cassidy liderdi. Evans, Dennis ve Fenestraz onu takip ediyorlardı. Evans bu noktada Cassidy'e fazlasıyla yakındı ve baskı kuruyordu. 

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ön tarafta Evans ile Cassiddy arasındaki mücadele daha da kızışırken, bitime 7 tur kala güvenlik aracı çıktı.

İlk olarak Ticktum ile Nato son viraja gelinirken temas yaşadılar. Bu temasın ardından Nato yolda kalırken, Ticktum ise kırık ön kanadı ile yola devam etti. Ticktum, pite dönmeye çalışırken ise ilk virajın çıkışında Günther'in yolunu engelledi ve Günther bariyerlere çarptı. 

Böylelikle Günther de yolda kalmış oldu. Bu olaylardan dolayı güvenlik aracının çıktığını gördük ve Maserati aracı pistten kaldırıldı. 

Bitime 5 tur kala yarış temposuna dönüldü ve Cassidy, Evans'tan kaçmaya devam etti. Son tura girdiğimizde ise Nico Müller ve Sam Bird arasında yaşanan nedeniyle Müller bariyerlere girdi ve bir kez daha güvenlik aracı piste girdi. 

Bu da yarışın güvenlik aracı altında bittiği ve zaferin Cassidy'e gittiği anlamına geldi. Cassidy, böylelikle üst üste 2. zaferini aldı ve şampiyona liderliğine yükseldi. 

Mitch Evans ise son 15 turda Cassidy'nin üzerinde büyük baskı kursa da geçişi yapamadı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. 

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Charly Lopez / Motorsport Images

Jake Dennis üçüncü sırayı aldı ve podyuma döndü. Fenestraz ise dördüncüydü. Pole pozisyonundan Hughes ilk 5'i tamamladı.

Yarış içerisinde diğer pilotlarla birkaç kez temas yaşayan Dan Ticktum 6. sırayı aldı. Yarışa son sıradan başlayan Jean-Eric Vergne ise mükemmel yükseldi ve damalı bayrağı 7. sırada gördü. 

Sebastien Buemi, Stoffel Vandoorne ve Sam Bird ilk 10'u tamamladılar. Eski şampiyona lideri Pascal Wehrlein 11. sırada finiş gördü ve puan alamadı. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 29 50'23.842       25
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 29 50'24.232 0.390 0.390   18
3 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 29 50'24.859 1.017 0.627   16
4 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 29 50'25.990 2.148 1.131   12
5 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 29 50'26.630 2.788 0.640   13
6 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 29 50'27.210 3.368 0.580   8
7 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 29 50'28.216 4.374 1.006   6
8 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 29 50'28.625 4.783 0.409   4
9 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 29 50'29.236 5.394 0.611   2
10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 29 50'30.311 6.469 1.075   1
11 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 29 50'30.547 6.705 0.236    
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 29 50'31.466 7.624 0.919    
13 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 29 50'32.418 8.576 0.952    
14 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 29 50'33.462 9.620 1.044    
15 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 29 50'34.526 10.684 1.064    
16 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 29 50'34.983 11.141 0.457    
17 Germany René Rast United Kingdom McLaren 29 50'36.137 12.295 1.154    
18 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 29 50'37.265 13.423 1.128    
  Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 27 46'24.459 2 Laps 2 Laps    
  Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 21 34'18.849 8 Laps 6 Laps    
  United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 18 30'51.117 11 Laps 3 Laps    
  Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 1 1'52.414 28 Laps 17 Laps    
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