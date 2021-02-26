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Önceki / Diriyah E-Prix: De Vries, 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu aldı
Formula E / Diriye E-Prix / Yarış raporu

Diriyah E-Prix: De Vries'in dominasyonu galibiyet ile devam etti!

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Formula E 2020/21 sezonunun ilk yarışı olan Diriyah E-Prix'sini kazanan isim, hafta sonunu domine eden Mercedes pilotu Nyck de Vries oldu.

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Diriyah E-Prix: De Vries'in dominasyonu galibiyet ile devam etti!

Startta Mercedes pilotu Nyck de Vries, iyi bir start alarak yerini korudu. İkinci sıradan yarışa başlayan Porsche pilotu Pascal Wehrlein, ilk viraja doğru gelirken blokaj yaşamasına rağmen sıra kaybetmedi, ancak de Vries'e karşı ilk turda 1.1 saniye kaybetti.

Buna rağmen Wehrlein, ilerleyen turlarda de Vries ile olan farkı kapattı ve arkasına yerleşti. Arkada ise Jaguar pilotu Mitch Evans, aldığı iyi start ile beraber Mahindra pilotu Alex Lynn'i geçerek beşinci sıraya yükseldi. 

Dragon Penske pilotları ise ilk turlarda büyük sıkıntı yaşadı. Yarışa 22. sıradan başlayan Nico Müller, formasyon turunda aracı çalışmadığı için tura başlayamasa da yarışta yer almayı başardı, Sergio Sette Camara ise ilk turların ardından pite gelmek zorunda kaldı.

Yedinci turda, yakın olan orta grupta Jaguar pilotu Sam Bird, Lynn'e atak yaptı ve takım arkadaşı Evans'ın arkasına geldi.

Ön grupta ise Audi pilotu Rene Rast, Wehrlein'ın arkasına geldi ve aldığı "hızlıysan onu geç" talimatı ile beraber dokuzuncu turda Wehrlein'ı geride bıraktı. Wehrlein ise tam o sırada atak modu alanından geçerek orta gruba zaman kaybetmedi ve ekstra gücü almayı başardı.

11. tura gelindiğinde Nyck de Vries, atak modunu açmasıyla beraber arkasındaki Rast ile farkı iki saniyeye kadar çıkarmayı başardı. 

Porsche pilotu Wehrlein, Rast'a geçildikten sonra, atak modunu daha erken açmış olmasına rağmen, geride kaldı ve hemen arkasında bulunan Evans ile Mortara'nın önünde yer aldı. 15. turda ise, atak modu açık olan Mortara, hem Evans'ı hem Wehrlein'ı geçerek üçüncü sırayı aldı.

Evans ise Wehrlein'ı geçerek dördüncülüğünü korumayı başardı. 16. turda ise Alex Lynn ve Sam Bird, ilk viraja gelinirken temas yaşadılar. Temasın ardından Bird'ün ön kanadı kırılırken Lynn ise kırık süspansiyon ile yarış dışı kaldı. Kazanın ardından güvenlik aracı girdi.

Tam bu anın öncesinde ise, atak modu açmış olan Rast, de Vries ile farkı hızlı bir şekilde kapadı ve Mercedes pilotunun arkasına yapışmıştı.

Dört turluk güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladı. Güvenlik aracı periyodunun ardından de Vries, arkasındaki Rast ile farkı anında 1.3 saniyeye kadar açtı. 

 

Yarışın yeniden başlaması ile beraber en çok fark yaratan isim ise Audi pilotu Lucas di Grassi oldu. Yarışa 16. sıradan başlayan di Grassi, yarış yeniden başladığında dokuzuncu sıraya kadar yükselmeyi başardı.

22. turda ise BMW Andretti pilotu Maximilian Günther, arkadan kayma yaşayarak bariyerlere vurdu ve yeniden güvenlik aracının çıkmasına neden oldu. Rast, de Vries ve Evans ise atak modunu güvenlik aracının hemen öncesinde açmıştı ve bu haklarını güvenlik aracı sırasında harcadılar.

Yarış bitimine altı dakika ve bir tur kala güvenlik aracı içeri girdi ve yarış yeniden başladı. Güvenlik aracı içeri girdikten bir tur sonra, elinde atak modu olan pilotlar atak modlarını açtılar - aralarında ikinci olarak ilerleyen Mortara da vardı.

Mortara, atak modunu açmadan önce de Vries ile olan farkı kapamıştı, ancak Mortara'nın atak modunu kullanması ile beraber Venturi pilotu, Rast'a da geçildi. Bir sonraki tur Rast'ı geçen Mortara, bitime iki dakika ve bir tur kala de Vries ile arayı kapamaya çalıştı.

Evans ise 29. turda Rast'ı geçerek podyumun son basamağını aldı.

Süre tamamlandığında birbirine yakın olan ikililerden biri ise Rowland ve Wehrlein oldu. İlk viraja doğru gelinirken Rowland atağını yapan isim oldu ancak Wehrlein'ı geçemedi. Vakit kaybeden Rowland ise Mahindra pilotu Alexander Sims'e vakit kaybetti ve atağına maruz kaldı.

Son turda ise iyi enerji saklayan Rast, Evans'ı son turda geçmek için son tur atağı sergilemiş olsa da bu, podyumu alması için yeterli olmadı. De Vries, Mortara'nın 4 saniye önünde galibiyeti alırken Mortara ikinci, Evans ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Rast dördüncü olurken Wehrlein beşinci, Rowland altıncı, Sims yedinci, en hızlı turu atan Vandoorne sekizinci, inanılmaz performans gösteren di Grassi dokuzuncu oldu. İlk 10'u tamamlayan isim ise Oliver Turvey oldu.

Diriyah E-Prix'sinin ikinci yarışı ise Cumartesi akşamı TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team 32 46'44.765       28
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 32 46'48.884 4.119 4.119   18
3 New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 32 46'49.384 4.619 0.500   15
4 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 32 46'49.617 4.852 0.233   12
5 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 32 46'52.727 7.962 3.110   10
6 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 32 46'54.083 9.318 1.356   8
7 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 32 46'54.451 9.686 0.368   6
8 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 32 46'54.738 9.973 0.287   5
9 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 32 46'55.854 11.089 1.116   2
10 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 32 47'00.283 15.518 4.429   1
11 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 32 47'00.990 16.225 0.707    
12 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 32 47'01.790 17.025 0.800    
13 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 32 47'02.038 17.273 0.248    
14 France Norman Nato Monaco Venturi 32 47'02.077 17.312 0.039    
15 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 32 47'03.167 18.402 1.090    
16 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 32 47'03.182 18.417 0.015    
17 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 32 47'03.587 18.822 0.405    
18 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 32 47'03.837 19.072 0.250    
19 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 32 47'04.716 19.951 0.879    
20 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 32 47'04.939 20.174 0.223    
21 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 32 47'05.351 20.586 0.412    
  Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 23 33'08.003 9 Laps 9 Laps    
  United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 22 32'32.824 10 Laps 1 Lap    
  United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 16 19'40.152 16 Laps 6 Laps    
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Diriyah E-Prix: De Vries, 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu aldı

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Seri Formula E
Etkinlik Diriye E-Prix
Alt-etkinlik Yarış
Editör Efe Kahya

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