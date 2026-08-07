KTM, Silverstone sonrası arızalı parçalarını değiştirebilecek

Avusturyalı üretici KTM, motorlarında teknik sorunlara yol açan arızalı parçaları değiştirmek için onay aldığını doğruladı. Ancak bu değişiklik bu hafta sonu Silverstone’da gerçekleşecek Britanya Grand Prix'si yarışında uygulanamayacak.

KTM cephesinden duruma ilişkin şu açıklamalara yer verildi: "Yönetmekte olduğumuz teknik sorunla ilgili düzeltici adımları atmak adına gerekli onayı aldığımızı doğrulayabiliriz. Bu önlemleri en kısa sürede uygulamaya geçirmeyi hedefliyoruz."

"Silverstone için mevcut geçici çözümlerimizle devam edeceğiz."

Uygulanan geçici çözümlerin KTM'nin motor performansında bir miktar düşüşe neden olduğu düşünülüyor. Arızalı parçaların değiştirilmesi için alınan resmi onay ise KTM cephesini büyük ölçüde rahatlattı. Aksi takdirde KTM, sezonun geri kalanını tam performans gösteremeden tamamlamak zorunda kalacaktı. Ayrıca Avusturyalı takım, izin verilen motor değişikliği sınırını aşması halinde cezalarla karşı karşıya gelecekti.

Söz konusu arıza, bazı KTM motorlarının aniden kapanmasına yol açmıştı. Bu durumun en somut örneği, mayıs ayındaki Katalonya Grand Prix'sinde yaşanmıştı. Lider giden Pedro Acosta yarış dışı kalmıştı. Hemen arkasından gelen Alex Marquez de bu sebeple büyük bir kazaya karışmıştı.

Almanya Grand Prix'si sırasında Sky Italia'ya konuşan KTM Motorsport Direktörü Pit Beirer, motorlarında bir sorun olduğunu şu sözlerle itiraf etmişti: "Motorlarımızın içinde ters giden bir şeyler var."

Beirer, yaz arasında yaptığı açıklamada ise detayları şu sözlerle paylaştı: "Sonunda, güç aktarım organlarında kullandığımız yüksek basınca maruz kalan bazı parçaların belirlenen kalite standartlarını karşılamadığını keşfettik."

"Bu kritik motor parçaları belirli koşullar altında iflas ediyordu. Bunlar bir tedarikçimizden gelen parçalardı, sorunun kaynağını inceledikten sonra ve 'doğru' parçalar kullanıldığında bu hasarın oluşma ihtimalini artık dışlayabiliyoruz."

MotoGP kuralları gereği KTM, mühürlü motorlarını açıp arızalı parçaları değiştirmek için diğer üreticilerin onayını almak zorundaydı.

Beirer bu süreci şu şekilde özetlemişti: "Kritik motor parçalarını birebir aynı özelliklere sahip yenileriyle değiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle yaz arasında etkilenen motorların kontrollü koşullarda açılmasına izin verilmesi için MSMA (Üreticiler Birliği) yönetimine detaylı belgeler içeren özel bir başvuru sunduk."

"Sachsenring GP sırasında bu konuda olumlu geri dönüşler almıştık ancak bazı yanıtları beklemeye devam ediyorduk. Burada da iyi bir iş birliği umuyoruz ve tüm sürece dair ilgili taraflara karşı tam bir şeffaflık sergiliyoruz."

RC16 ile takımın öne çıkan sürücüsü Pedro Acosta, şu anda MotoGP dünya şampiyonasında yedinci sırada yer alıyor. KTM ise üreticiler klasmanında beş marka arasında üçüncü sırada bulunuyor.