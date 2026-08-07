Marquez: "Bir MotoGP şampiyonluğu daha almak hayatımı değiştirmeyecek"

2026 sezonunun ilk bölümünde yaşadığı ciddi fiziksel sorunlarla mücadele eden ve geçirdiği ameliyat nedeniyle iki yarışı kaçıran Marc Marquez, fabrika Ducati takımıyla etkileyici bir geri dönüş yaptı.

Son dört Grand Prix'nin üçünü kazanan İspanyol sürücü, bir dönem 100 puana kadar çıkan farkı kapatarak şampiyonada üçüncü sıraya yükseldi ve lider Jorge Martin'in yalnızca 18 puan gerisine geldi.

Şampiyonluk adaylarının istikrar sorunu yaşamasıyla birlikte birçok kişi Marquez'i sezonun favorisi olarak göstermeye başladı. İspanyol sürücü, bu yıl 10. dünya şampiyonluğunu kazanması halinde ezeli rakibi ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi'yi geride bırakmış olacak.

Ancak 33 yaşındaki Marquez, kariyerine bir şampiyonluk daha eklemenin kendisi açısından büyük bir fark yaratmayacağını söyledi. 2020 yılında Jerez'de geçirdiği ağır sakatlığın ardından geri dönüşünü geçen sezon Japonya'da kazandığı şampiyonlukla taçlandırdığını hatırlatan Marquez, bu nedenle motivasyonunun farklı olduğunu ifade etti.

Silverstone hafta sonu öncesinde konuşan Marquez şunları söyledi: "İlk beş sürücü yalnızca 24 puan içinde. Yani aslında her şeye yeniden sıfırdan başlıyoruz. 24 puan çok büyük bir fark değil."

"Elbette bu avantaj bende olsaydı daha iyi olurdu. Ama gerçek şu ki beş sürücü şampiyonluk için mücadele ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve sezon sonuna kadar en iyi formumuzu korumanın yolunu bulmaya çalışacağız."

Marquez, rakiplerinden üçünün ilk MotoGP şampiyonluğu için mücadele ettiğini ve bunun onların üzerinde daha büyük bir baskı oluşturacağını düşünüyor.

"Bu grubun içinde MotoGP'deki ilk dünya şampiyonluğu için savaşan üç sürücü var."

"Dünya şampiyonu olduğunuzda bu gelecekte hayatınızı değiştirir. Benim için ise bir şampiyonluk daha kazanıp kazanmamam hayatımı değiştirmeyecek."

"Ama onlar için durum farklı. Bu yüzden çok daha büyük bir istek ve yoğunlukla mücadele edecekler. Bunu özellikle söylüyorum çünkü çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten sonuna kadar zorlayacaklar."

Şampiyonluk mücadelesindeki isimler arasında daha önce MotoGP'de şampiyonluk yaşayan yalnızca Marc Marquez ile Jorge Martin bulunuyor.

Marquez, rakiplerinin kendisine 'ikinci bir şans' verdiğini söylerken, favori olarak görülmesinin üzerinde herhangi bir baskı yaratmadığını da vurguladı.

"Onlara sorarsanız favorinin en çok şampiyonluğu olan isim olduğunu söyleyecekler."

"Çünkü favori olmamanın baskısı, favori olmanın baskısından daha azdır. Ama dürüst olmak gerekirse ben bu baskıyı hissetmiyorum çünkü hedefim değişmedi."

"Elimden geleni yapacağım ama bir şampiyonluk daha kazanıp kazanmamam gelecekteki hayatımı değiştirmeyecek. Onlar için ise bu durum her şeyi değiştirebilir."

"Bu yüzden çok zorlayacaklar. Hepsi çok iyi sürücüler ve biz de onlarla mücadele etmeye çalışacağız."

Marquez, sezonun ilk bölümünde şampiyonluk yarışından tamamen koptuğunu ancak rakiplerinin yaptığı hatalar sayesinde yeniden oyuna döndüğünü de sözlerine ekledi.

"Bana ikinci bir şans verdiler. Ben tamamen yarışın dışında kalmıştım."

"100 puanlık fark varken lider sürücü sadece ortalama bir iş çıkarsaydı onu yakalamam mümkün olmazdı."

"Şimdi bu fırsatı değerlendirmeye ve sezon sonuna kadar şampiyonluk için savaşmaya çalışacağız."

Watch: Pedro Acosta Back from Vacation