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Önceki / Diriyah E-Prix: De Vries'in dominasyonu galibiyet ile devam etti!
Formula E / Son dakika

Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Rachit Thukral
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Mercedes takım patronu Ian James, serideki ilk galibiyetini alan Nyck de Vries'ın ortaya koyduğu güçlü performansı överken, güvenlik aracına rağmen kazandığı için "şanslı" olduğunu dile getirdi.

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Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"

De Vries, 2021 sezonunun ilk yarışına adeta damga vurdu. Antrenman turlarını zirvede tamamlayan ve pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan De Vries, dikkat çekici bir performans sergilemiş oldu.

Mercedes, geçen yılki son yarışı Stoffel Vandoorne ile kazanmayı başarmış ve daha henüz ilk yılında ilk galibiyetini elde etmişti. Suudi Arabistan'daki De Vries zaferi, Mercedes'in arka arkaya ikinci zaferi olurken, Hollandalı pilot bu zaferi 4.1 saniye gibi Formula E standartlarında yüksek bir farkla elde etti.

Ancak yarışın 16. turunda Alex Lynn ve Sam Bird, ilk viraja gelinirken temas yaşadılar. Temasın ardından Bird'ün ön kanadı kırılırken Lynn ise kırık süspansiyon ile yarış dışı kaldı. Kazanın ardından güvenlik aracı girdi.

Tam bu anın öncesinde, atak modu açmış olan Rast, de Vries ile farkı hızlı bir şekilde kapadı ve Mercedes pilotunun arkasına yapıştı.

Dört turluk güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladı. Güvenlik aracı periyodunun ardından de Vries, arkasındaki Rast ile farkı anında 1.3 saniyeye kadar açtı. 

James, bundan ötürü biraz şanslı olduklarını kabul ediyor.

Motorsport.com'a konuşan James, "Nyck bütün hafta sonu mükemmeldi!"

"Yarışa baktığımızda, birkaç durumda, özellikle güvenlik aracı esnasında işlerin gidişatından ötürü şanslıydık. Ancak geriye dönüp baktığımızda, o noktada sahip olduğumuz bilgilerle doğru olanı yaptık ve performanstan ötürü çok memnunum." dedi.

James, takımın sezona güçlü şekilde başlamasını da şu sözlerle açıkladı: "En başından makul bir seviyeye geldiğimizi anladığımızda, hiçbir şeyi çöpe etmek ve son ondalıkları bulmak için her şeye baştan başlamak istemedik."

"Belli bir oranda istikrara sahip olmak istiyorduk ve takımın bir bütün olarak soğukkanlılığını korumasına çok sevindim. Bu bize performans gösterebilmemiz adına tutarlılık sağladı."

De Vries ise Motorsport.com'a verdiği demeçte baskın  performansına "şaşırdığını" kabul etti.

"Açıkçası kazanmak için buradayız ve hem hedefimiz hem de amacımız bu. Bu açıdan bakıldığında sürpriz olmadı."

"Ancak hepimiz Formula E'nin zorluklarının ve şampiyonanın ne kadar zor olduğunun bilincindeyiz. Bu açıdan böyle bir gün geçirmek, baştan sona şaşırtıcı oldu."

De Vries yarış içerisinde enerji tüketimiyle ilgili de sıkıntılar yaşadığını kabul ediyor.

Sorunu açıklayan de Vries, "Haritalama anlamında zor bir yarıştı, çünkü hangi hızda gitmemiz gerektiğini tam olarak bilemiyorduk, bu yüzden 45 dakika boyunca enerji yönetimi üzerinde etkisi olduk. Sürekli iletişimdeydik ve yönetilmesi gereken epeyce güvenlik aracı periyodu oldu."

"Şu anda araçtan çok memnunum. Enerji yönetimi anlamında ne yaptığımız biraz belirsizdi, ancak bunu iyi yönde değiştirdik ve sakin kalmayı başardık." dedi.

Diriyah E-Prix: De Vries'in dominasyonu galibiyet ile devam etti!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Nyck deVries
Takımlar Mercedes
Editör Matt Kew

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