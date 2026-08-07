Smedley, Red Bull hakkında: "Çok fazla temel sorun yaşıyorlar"

Red Bull, 2026 sezonunda yürürlüğe giren yeni güç ünitesi kurallarıyla birlikte tarihinde ilk kez tamamen kendi ürettiği güç ünitesiyle yarışıyor. Milton Keynes merkezli ekip, Ford'un teknik desteğiyle motorun tüm geliştirme ve üretim sürecini kendi bünyesinde yürütüyor.

Beklendiği gibi, bu büyük geçiş sorunsuz olmadı. Özellikle dayanıklılık konusunda Red Bull sezon boyunca önemli problemler yaşadı.

Hem Max Verstappen hem de Isack Hadjar, 2026 sezonunda parça arızaları nedeniyle yarış dışı kaldı. Bu konuda en yüksek sesle tepki gösteren isim ise Verstappen oldu.

Dört kez dünya şampiyonu olan Hollandalı pilot, arka kanatta yaşanan ani arızalar nedeniyle iki kez spin attı veya kaza yaptı. Bunun ardından takım, ters tasarımlı arka kanat versiyonunu geçici olarak kullanımdan kaldırdı.

Buna karşın araç sorunsuz çalıştığında Verstappen podyum mücadelesi verebildi ve podyuma çıkmayı başardı. Ancak ne Hollandalı pilot ne de Red Bull henüz bu sezon yarış galibiyeti elde edebildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Smedley'e göre Red Bull'un sahip olduğu potansiyele kıyasla çok daha iyi durumda olması gerekiyordu ve yaşanan çok sayıdaki sorun nedeniyle takım beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Smedley, High Performance Racing Podcast'te yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Red Bull'un çok daha iyi durumda olması gerekiyordu. Max'in de söylediği gibi çok fazla temel sorun yaşadılar. Neredeyse her yarış hafta sonunda farklı bir problem ortaya çıkıyor."

"Max bunu söylerken biraz duygusaldı belki ama gerçekten de her hafta sonunda farklı bir sorun ortaya çıkıyor ve bunların hepsi kritik problemler."

"Bunlar kolayca kontrol altına alınabilecek dayanıklılık ya da operasyonel sorunlar değil.

Her seferinde oldukça büyük bir problem yaşanıyor. Bu yüzden Red Bull'un çok daha iyi performans göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle sezonun ilk yarısı için onlara 10 üzerinden 5 puan veriyorum."