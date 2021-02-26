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Formula E / Diriye E-Prix / Sıralama turları raporu

Diriyah E-Prix: De Vries, 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Mercedes sürücüsü Nyck de Vries, Diriyah E-Prix hafta sonundaki dominant performansını devam ettirdi ve açılış yarışında yapılan Cuma günkü ilk sıralama seansında pole pozisyonunu aldı.

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Diriyah E-Prix: De Vries, 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu aldı

Hem iki antrenman seansında hem de grup sıralamasında en hızlı turu yakalayan de Vries, superpole seansında da bu performansını devam ettirdi ve Porsche pilotu Pascal Wehrlein'ın 0.6 saniye önünde ilk sırayı aldı.

Hollandalı pilotun 1.08.157'lik derecesi, hafta sonunun en hızlı derecesi oldu ve Riyad Sokak Pisti tarihindeki en hızlı tur zamanı oldu.

Formula E'deki ilk tam sezonuna başlayan Audi pilotu Rene Rast, Wehrlein'ın yarım salise arkasında üçüncü olmayı başardı.

Edoardo Mortara, ilk sektörde yarım saniyeden fazla kaybetmesinin ardından, turunun ikinci yarısında güçlü bir performans koyarak Mercedes müşteri takımı Venturi'yi dördüncü sıraya koydu, Alex Lynn ise Mahindra aracı ile beşinci sırada yer aldı. 

Mitch Evans, Jaguar'ı superpole'e çıkaran isim olmasına rağmen 17. virajın çıkışında yaptığı hata, onu pole sahibi de Vries'in 1.5 saniye gerisinde altıncı sırada bıraktı.

Porsche pilotu Andre Lotterer, superpole'e kalamayan en hızlı sürücü oldu ve yarışa yedinci sıradan başlayacak. Sam Bird ise Jaguar'ı ile beraber onun hemen arkasında sekizinci oldu.

Maximilian Gunther BMW Andretti ile dokuzuncu olurken, Oliver Rowland Grup 1'in en hızlı pilotu olmasına rağmen, Mahindra pilotu Alexander Sims'in önünde 10. sırada yer aldı.

 

İki DS Techeetah aracı, geçirdikleri hayal kırıklığı sıralama seansının ardından gridin en arkasında yer aldılar. Grup 1'e kalarak büyük hasar alan Vergne ve da Costa, en hızlı turlarında da trafiğe yakalanarak kötü bir performansa sahip oldular.

Vergne, son virajda dışarı taşarak zaman kaybetti ve en hızlı turun iki saniye ardında, da Costa'nın hemen arkasında, 19. oldu.

Grup 1'e kalan diğer Formula E şampiyonları Lucas di Grassi (Audi) ve Sebastien Buemi (Nissan e.dams) de iyi performans yakalayamadılar ve 16. ve 17. sırada seansı tamamladılar.

Stoffel Vandoorne ise Grup 1'de yer alan bir diğer isim oldu ve 15. sırada seansı tamamladı.

Hem Nick Cassidy hem de Nico Müller normalde superpole'e yükselme fırsatı yakalamıştı, ancak Dragon Penske pilotu Sergio Sette Camara'nın yaptığı kazanın ardından çıkan sarı bayraklar altında turlarını geliştirdikleri için turları silindi.

Bu nedenle Cassidy ve Müller seansı sırasıyla 20. ve 22. sırada tamamladılar. Aralarında ise, aynı sebeple turu silinmeden önce yedinci sırada bulunan NIO 333 pilotu Tom Blomqvist yer alıyor.

Robin Frijns ise ikinci antrenman seansında yaptığı kazanın ardından, Envision Virgin takımının aracın bataryasını değiştirmesi nedeniyle sıralamaya katılamadı. Hollandalı pilot, Sette Camara ile beraber yarışa son çizgiden başlayacak. 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team 1'08.157   131.731
2 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'08.821 0.664 130.460
3 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'08.869 0.712 130.369
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'09.317 1.160 129.526
5 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'09.345 1.188 129.474
6 New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 1'09.706 1.549 128.803
7 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'09.157 1.000 129.826
8 United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 1'09.265 1.108 129.623
9 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'09.277 1.120 129.601
10 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'09.362 1.205 129.442
11 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'09.559 1.402 129.076
12 France Norman Nato Monaco Venturi 1'09.628 1.471 128.948
13 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.631 1.474 128.942
14 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'09.723 1.566 128.772
15 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 1'10.128 1.971 128.028
16 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'10.474 2.317 127.400
17 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'10.594 2.437 127.183
18 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'10.735 2.578 126.930
19 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'10.804 2.647 126.806
20 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'22.020 13.863 109.465
21 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'23.165 15.008 107.958
22 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1'24.955 16.798 105.684
23 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1'21.445 13.288 110.238
24 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing      
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Seri Formula E
Etkinlik Diriye E-Prix
Alt-etkinlik Sıralama
Editör Rachit Thukral

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