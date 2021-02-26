Diriyah E-Prix: De Vries, 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu aldı

Hem iki antrenman seansında hem de grup sıralamasında en hızlı turu yakalayan de Vries, superpole seansında da bu performansını devam ettirdi ve Porsche pilotu Pascal Wehrlein'ın 0.6 saniye önünde ilk sırayı aldı.

Hollandalı pilotun 1.08.157'lik derecesi, hafta sonunun en hızlı derecesi oldu ve Riyad Sokak Pisti tarihindeki en hızlı tur zamanı oldu.

Formula E'deki ilk tam sezonuna başlayan Audi pilotu Rene Rast, Wehrlein'ın yarım salise arkasında üçüncü olmayı başardı.

Edoardo Mortara, ilk sektörde yarım saniyeden fazla kaybetmesinin ardından, turunun ikinci yarısında güçlü bir performans koyarak Mercedes müşteri takımı Venturi'yi dördüncü sıraya koydu, Alex Lynn ise Mahindra aracı ile beşinci sırada yer aldı.

Mitch Evans, Jaguar'ı superpole'e çıkaran isim olmasına rağmen 17. virajın çıkışında yaptığı hata, onu pole sahibi de Vries'in 1.5 saniye gerisinde altıncı sırada bıraktı.

Porsche pilotu Andre Lotterer, superpole'e kalamayan en hızlı sürücü oldu ve yarışa yedinci sıradan başlayacak. Sam Bird ise Jaguar'ı ile beraber onun hemen arkasında sekizinci oldu.

Maximilian Gunther BMW Andretti ile dokuzuncu olurken, Oliver Rowland Grup 1'in en hızlı pilotu olmasına rağmen, Mahindra pilotu Alexander Sims'in önünde 10. sırada yer aldı.

İki DS Techeetah aracı, geçirdikleri hayal kırıklığı sıralama seansının ardından gridin en arkasında yer aldılar. Grup 1'e kalarak büyük hasar alan Vergne ve da Costa, en hızlı turlarında da trafiğe yakalanarak kötü bir performansa sahip oldular.

Vergne, son virajda dışarı taşarak zaman kaybetti ve en hızlı turun iki saniye ardında, da Costa'nın hemen arkasında, 19. oldu.

Grup 1'e kalan diğer Formula E şampiyonları Lucas di Grassi (Audi) ve Sebastien Buemi (Nissan e.dams) de iyi performans yakalayamadılar ve 16. ve 17. sırada seansı tamamladılar.

Stoffel Vandoorne ise Grup 1'de yer alan bir diğer isim oldu ve 15. sırada seansı tamamladı.

Hem Nick Cassidy hem de Nico Müller normalde superpole'e yükselme fırsatı yakalamıştı, ancak Dragon Penske pilotu Sergio Sette Camara'nın yaptığı kazanın ardından çıkan sarı bayraklar altında turlarını geliştirdikleri için turları silindi.

Bu nedenle Cassidy ve Müller seansı sırasıyla 20. ve 22. sırada tamamladılar. Aralarında ise, aynı sebeple turu silinmeden önce yedinci sırada bulunan NIO 333 pilotu Tom Blomqvist yer alıyor.

Robin Frijns ise ikinci antrenman seansında yaptığı kazanın ardından, Envision Virgin takımının aracın bataryasını değiştirmesi nedeniyle sıralamaya katılamadı. Hollandalı pilot, Sette Camara ile beraber yarışa son çizgiden başlayacak.