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FIA F3 Haberler

Valencia F3 sezon sonu testi 2. gün: Crawford ve Prema lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Prema Racing sürücüsü Jak Crawford, Valencia'da gerçekleştirilen testin 2. gününü zirvede tamamladı.

Valencia F3 sezon sonu testi 2. gün: Crawford ve Prema lider

Sabah atılan dereceler, öğleden sonraya kıyasla daha iyiydi ve Jak Crawford, sezon sonu testinin ikinci gününde en iyi zamanı yapan isim oldu. Crawford'un derecesi 1:21.368'di.

ART Grand Prix'nin çaylağı Grégoire Saucy en hızlı ikinci zamanı yaparken, Trident sürücüsü Roman Stanek üçüncü sırada yer aldı.

Caio Collet, MP Motorsport'la 1:21.475 yaparak dördüncü olurken, Van Amersfoort Racing'le beşinci, Oliver Bearman altıncı ve Zane Maloney yedinci oldu.

İlk sekizi David Vidales tamamladı.

MP Motorsport'ta ilk kez teste katılan Franco Colapinto, öğleden sonra bölümün en iyi zamanı yaptı. Colapinto 1:21.759 yaparken, sabahki en hızlı zamandan yaklaşık 0.4 saniye yavaş kaldı.

Saucy bu bölümü ikinci tamamlarken, MP Motorsport'tan Caio Collet üçüncü oldu.

Sezon sonu testinin ikinci gününde, Prema'da Arthur Leclerc'in yerini Paul Aron alırken, ART Grand Prix'de Oliver Rasmussen piste çıktı.

Valencia sezon öncesi testi 2. gün - Sabah sonucu:

  Pilot Takım Derece Tur
1 Jak Crawford PREMA Racing 01:21.368 55
2 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:21.447 55
3 Roman Stanek Trident 01:21.453 39
4 Caio Collet MP Motorsport 01:21.475 49
5 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:21.521 59
6 Oliver Bearman PREMA Racing 01:21.593 53
7 Zane Maloney Trident 01:21.666 45
8 David Vidales Campos Racing 01:21.723 42
9 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:21.839 45
10 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:21.889 57
11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:21.999 53
12 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:22.004 31
13 Oliver Rasmussen ART Grand Prix 01:22.028 53
14 Jonny Edgar Trident 01:22.099 60
15 Franco Colapinto MP Motorsport 01:22.128 47
16 Josep Maria Marti Campos Racing 01:22.206 39
17 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:22.235 50
18 Filip Ugran Charouz Racing System 01:22.273 62
19 Paul Aron PREMA Racing 01:22.331 53
20 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:22.377 40
21 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:22.497 54
22 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 01:22.556 61
23 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 01:22.692 51
24 László Tóth Charouz Racing System 01:22.696 54
25 Hunter Yeany Campos Racing 01:22.715 40
26 William Alatalo Jenzer Motorsport 01:22.749 49
27 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:22.773 54
28 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:22.792 42
29 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:22.942 56
30 Nicola Marinangeli Charouz Racing System 01:23.224 64

Valencia sezon öncesi testi 2. gün - Öğleden sonra sonucu:

  Pilot Takım Derece Tur
1 Franco Colapinto MP Motorsport 01:21.759 51
2 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:21.789 41
3 Caio Collet MP Motorsport 01:21.843 40
4 Paul Aron PREMA Racing 01:21.857 56
5 Roman Stanek Trident 01:21.864 46
6 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:21.913 42
7 Zane Maloney Trident 01:21.927 47
8 Jak Crawford PREMA Racing 01:21.941 57
9 David Vidales Campos Racing 01:21.951 35
10 Oliver Bearman PREMA Racing 01:21.979 57
11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:22.144 42
12 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:22.219 56
13 Oliver Rasmussen ART Grand Prix 01:22.232 42
14 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:22.385 42
15 Josep Maria Marti Campos Racing 01:22.468 39
16 Filip Ugran Charouz Racing System 01:22.510 50
17 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:22.542 44
18 William Alatalo Jenzer Motorsport 01:22.591 42
19 Jonny Edgar Trident 01:22.739 54
20 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:22.776 43
21 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 01:22.839 46
22 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:22.906 44
23 Hunter Yeany Campos Racing 01:22.917 39
24 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:22.944 49
25 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 01:22.985 41
26 László Tóth Charouz Racing System 01:23.175 51
27 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:23.185 54
28 Zak O’Sullivan Carlin Buzz Racing 01:23.336 38
29 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:23.541 42
30 Nicola Marinangeli Charouz Racing System 01:23.964 59
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