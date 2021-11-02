Valencia F3 sezon sonu testi 2. gün: Crawford ve Prema lider
Prema Racing sürücüsü Jak Crawford, Valencia'da gerçekleştirilen testin 2. gününü zirvede tamamladı.
Sabah atılan dereceler, öğleden sonraya kıyasla daha iyiydi ve Jak Crawford, sezon sonu testinin ikinci gününde en iyi zamanı yapan isim oldu. Crawford'un derecesi 1:21.368'di.
ART Grand Prix'nin çaylağı Grégoire Saucy en hızlı ikinci zamanı yaparken, Trident sürücüsü Roman Stanek üçüncü sırada yer aldı.
Caio Collet, MP Motorsport'la 1:21.475 yaparak dördüncü olurken, Van Amersfoort Racing'le beşinci, Oliver Bearman altıncı ve Zane Maloney yedinci oldu.
İlk sekizi David Vidales tamamladı.
MP Motorsport'ta ilk kez teste katılan Franco Colapinto, öğleden sonra bölümün en iyi zamanı yaptı. Colapinto 1:21.759 yaparken, sabahki en hızlı zamandan yaklaşık 0.4 saniye yavaş kaldı.
Saucy bu bölümü ikinci tamamlarken, MP Motorsport'tan Caio Collet üçüncü oldu.
Sezon sonu testinin ikinci gününde, Prema'da Arthur Leclerc'in yerini Paul Aron alırken, ART Grand Prix'de Oliver Rasmussen piste çıktı.
Valencia sezon öncesi testi 2. gün - Sabah sonucu:
|Pilot
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Jak Crawford
|PREMA Racing
|01:21.368
|55
|2
|Grégoire Saucy
|ART Grand Prix
|01:21.447
|55
|3
|Roman Stanek
|Trident
|01:21.453
|39
|4
|Caio Collet
|MP Motorsport
|01:21.475
|49
|5
|Jack Doohan
|Van Amersfoort Racing
|01:21.521
|59
|6
|Oliver Bearman
|PREMA Racing
|01:21.593
|53
|7
|Zane Maloney
|Trident
|01:21.666
|45
|8
|David Vidales
|Campos Racing
|01:21.723
|42
|9
|Kaylen Frederick
|Hitech Grand Prix
|01:21.839
|45
|10
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|01:21.889
|57
|11
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|01:21.999
|53
|12
|Johnathan Hoggard
|Hitech Grand Prix
|01:22.004
|31
|13
|Oliver Rasmussen
|ART Grand Prix
|01:22.028
|53
|14
|Jonny Edgar
|Trident
|01:22.099
|60
|15
|Franco Colapinto
|MP Motorsport
|01:22.128
|47
|16
|Josep Maria Marti
|Campos Racing
|01:22.206
|39
|17
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|01:22.235
|50
|18
|Filip Ugran
|Charouz Racing System
|01:22.273
|62
|19
|Paul Aron
|PREMA Racing
|01:22.331
|53
|20
|Isack Hadjar
|Hitech Grand Prix
|01:22.377
|40
|21
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|01:22.497
|54
|22
|Enzo Trulli
|Jenzer Motorsport
|01:22.556
|61
|23
|Logan Sargeant
|Carlin Buzz Racing
|01:22.692
|51
|24
|László Tóth
|Charouz Racing System
|01:22.696
|54
|25
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|01:22.715
|40
|26
|William Alatalo
|Jenzer Motorsport
|01:22.749
|49
|27
|Nazim Azman
|Jenzer Motorsport
|01:22.773
|54
|28
|Zak O'Sullivan
|Carlin Buzz Racing
|01:22.792
|42
|29
|Ido Cohen
|Carlin Buzz Racing
|01:22.942
|56
|30
|Nicola Marinangeli
|Charouz Racing System
|01:23.224
|64
Valencia sezon öncesi testi 2. gün - Öğleden sonra sonucu:
|Pilot
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Franco Colapinto
|MP Motorsport
|01:21.759
|51
|2
|Grégoire Saucy
|ART Grand Prix
|01:21.789
|41
|3
|Caio Collet
|MP Motorsport
|01:21.843
|40
|4
|Paul Aron
|PREMA Racing
|01:21.857
|56
|5
|Roman Stanek
|Trident
|01:21.864
|46
|6
|Kaylen Frederick
|Hitech Grand Prix
|01:21.913
|42
|7
|Zane Maloney
|Trident
|01:21.927
|47
|8
|Jak Crawford
|PREMA Racing
|01:21.941
|57
|9
|David Vidales
|Campos Racing
|01:21.951
|35
|10
|Oliver Bearman
|PREMA Racing
|01:21.979
|57
|11
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|01:22.144
|42
|12
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|01:22.219
|56
|13
|Oliver Rasmussen
|ART Grand Prix
|01:22.232
|42
|14
|Johnathan Hoggard
|Hitech Grand Prix
|01:22.385
|42
|15
|Josep Maria Marti
|Campos Racing
|01:22.468
|39
|16
|Filip Ugran
|Charouz Racing System
|01:22.510
|50
|17
|Isack Hadjar
|Hitech Grand Prix
|01:22.542
|44
|18
|William Alatalo
|Jenzer Motorsport
|01:22.591
|42
|19
|Jonny Edgar
|Trident
|01:22.739
|54
|20
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|01:22.776
|43
|21
|Logan Sargeant
|Carlin Buzz Racing
|01:22.839
|46
|22
|Nazim Azman
|Jenzer Motorsport
|01:22.906
|44
|23
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|01:22.917
|39
|24
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|01:22.944
|49
|25
|Enzo Trulli
|Jenzer Motorsport
|01:22.985
|41
|26
|László Tóth
|Charouz Racing System
|01:23.175
|51
|27
|Ido Cohen
|Carlin Buzz Racing
|01:23.185
|54
|28
|Zak O’Sullivan
|Carlin Buzz Racing
|01:23.336
|38
|29
|Jack Doohan
|Van Amersfoort Racing
|01:23.541
|42
|30
|Nicola Marinangeli
|Charouz Racing System
|01:23.964
|59