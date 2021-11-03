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FIA F3 / Valencia Ekim testi Haberler

Valencia sezon sonu testi 3. gün: Son günün lideri Saucy

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Gregoire Saucy, Valencia'da gerçekleştirilen FIA Formula 3 testlerinin son gününde zirvede yer aldı.

Valencia sezon sonu testi 3. gün: Son günün lideri Saucy

Formula 3 sezonu yakın zamanda Sochi'de yapılan yarışla ermişti ancak 2022 gridinde yer alacak takımların, bu hafta Valencia'da üç günlük bir test yapmasına izin verildi. Bu teste, 2022'de seriye girecek olan Van Amersfoort Racing de katıldı.

Testin son gününde Formula Regional European Championship şampiyonu Gregeoire Saucy ön plana çıktı ve üç günlük testin en hızlı zamanını yaparak, son günü lider tamamladı. İsviçreli sürücünün ART Grand Prix ile çarşamba sabahı attığı tur 1:21.300'dü.

Saucy, geçen pazar günü Monza'da şampiyonluğa ulaşmasından hemen ardından Formula 3 testine katıldı ve kendisini iyi hissetti. Önceki iki günde de iyi sonuçlar aldı.

Günün ikinci en hızlı zamanını 1:21.392 ile Caio Collet yaparken, Jack Doohan 1:21.401'le üçüncü ve Roman Stanek 1:21.422 ile dördüncü oldu.

Franco Colapinto 1:21.534'lük zaman turuyla beşinci olurken, Zane Maloney altıncı, Kaylan Frederick yedinci ve Jak Crawford sekizinci oldu.

İlk onu Paul Aron ve Victor Martins tamamladı.

Valencia sezon sonu testi 3. gün sabah sonucu:

  Pilot Takım Zaman Tur
1 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:21.300 54
2 Caio Collet MP Motorsport 01:21.392 40
3 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:21.401 64
4 Roman Stanek Trident 01:21.422 44
5 Franco Colapinto MP Motorsport 01:21.534 55
6 Zane Maloney Trident 01:21.597 43
7 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:21.629 45
8 Jak Crawford PREMA Racing 01:21.767 52
9 Paul Aron PREMA Racing 01:21.835 52
10 Victor Martins ART Grand Prix 01:21.873 51
11 Reece Ushijima Campos Racing 01:21.877 44
12 Jonny Edgar Trident 01:21.995 42
13 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:22.000 37
14 Oliver Rasmussen ART Grand Prix 01:22.011 55
15 Oliver Bearman PREMA Racing 01:22.024 38
16 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:22.028 27
17 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:22.045 46
18 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 01:22.102 52
19 Josep Maria Marti Campos Racing 01:22.281 29
20 Ido Cohen Jenzer Motorsport 01:22.427 49
21 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 01:22.443 53
22 William Alatalo Jenzer Motorsport 01:22.470 47
23 Alexander Smolyar Van Amersfoort Racing 01:22.491 42
24 Hunter Yeany Campos Racing 01:22.542 35
25 Filip Ugran Van Amersfoort Racing 01:22.686 55
26 Zak O’Sullivan Carlin Buzz Racing 01:22.710 49
27 Nazim Azman Charouz Racing System 01:22.870 59
28 László Tóth Charouz Racing System 01:23.104 47
29 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:23.506 53
30 Nicola Marinangeli Charouz Racing System 01:23.693 42
Valencia sezon sonu testi 3. gün öğleden sonra sonucu:
  Pilot Takım Zaman Tur
1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:22.354 29
2 Reece Ushijima Campos Racing 01:22.545 34
3 Jonny Edgar Trident 01:22.658 64
4 Alexander Smolyar Van Amersfoort Racing 01:22.794 48
5 Filip Ugran Van Amersfoort Racing 01:22.801 57
6 Caio Collet MP Motorsport 01:22.811 66
7 Hunter Yeany Campos Racing 01:22.884 30
8 Zak O’Sullivan Carlin Buzz Racing 01:22.940 43
9 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 01:23.006 43
10 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:23.011 17
11 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 01:23.252 45
12 William Alatalo Jenzer Motorsport 01:23.298 39
13 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:23.320 61
14 Nazim Azman Charouz Racing System 01:23.345 55
15 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:23.421 53
16 Ido Cohen Jenzer Motorsport 01:23.434 42
17 Josep Maria Marti Campos Racing 01:23.522 15
18 Roman Stanek Trident 01:23.702 39
19 Nicola Marinangeli Charouz Racing System 01:23.840 53
20 Paul Aron PREMA Racing 01:23.945 40
21 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.984 53
22 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:24.060 46
23 Jak Crawford PREMA Racing 01:24.118 42
24 Oliver Bearman PREMA Racing 01:24.169 41
25 Oliver Rasmussen ART Grand Prix 01:24.364 45
26 Zane Maloney Trident 01:24.428 38
27 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:24.497 47
28 Victor Martins ART Grand Prix 01:24.632 33
29 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:24.845 49
30 László Tóth Charouz Racing System 01:25.888
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