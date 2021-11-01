F3 Valencia sezon sonu testi: İlk günün lideri Doohan
Jack Doohan, Valencia'daki FIA Formula 3 sezon sonu testinin ilk gününde zirvede yer aldı.
Geçen sezon, 2021 takımlar şampiyonu Trident ile yarışan Doohan, pazartesi günkü test için Van Amersfoort Racing'e katıldı ve 1:22.402 ile günün en hızlı zamanını yaptı.
İkinci en iyi dereceyi, MP Motorsport ile 2021 Formula 3 sezonunu en iyi çaylak olarak tamamlayan Victor Martins yaptı. Alpine'in genç yeteneği, test için ART Grand Prix'ye katıldı.
F3 aracını ilk kez deneyen Zane Maloney, onu sadece 0.3 saniye geride üçüncü sıradan takip etti. Barbadoslu sürücü, 2021 Regional European Championship'i üçüncü tamamlamıştı ve 2019'da Britanya F4'te şampiyon olmuştu.
Hitech'ten Trident'e katılan Roman Stanek en hızlı dördüncü zamanı yaparken, onu Formula Regional European Championship şampiyonu Gregoire Saucy takip etti.
Grid, yeni isimlerin yanı sıra, geçen yıl burada yer alan isimlerin bir karışımına sahipti. Van Amersfoort, seriye dönüşünün ardından ilk testine üç araçla katıldı.
HWA Racelab'ın griddeki yerini devralan Hollandalı ekip, 2012'den 2018'in sonuna kadar Avrupa F3'te yer almıştı. Serinin GP3 ile birleşip FIA F3 olmasıyla da programı sonlandırmışlardı.
Arthur Leclerc, çaylak sezonunu 10. sırada tamamlamasının ardından, teste Prema Racing'le katıldı. Ona, 2021'de Hitech Grand Prix için yarışan Red Bull'un genç yeteneği Jak Crawford ve İtalya F4 Şampiyonu Oliver Bearman katıldı.
Trident, Maloney'e ek olarak Carlin'den gelen Jonny Edgar ve Stanek'le tamamen yeni bir kadroyla piste çıktı.
Van Amersfoort Racing, testin ilk gününde Doohan'la piste çıktı. Onun yanında bu sezon HWA Racelab için yarışan Rafael Villagomez ve Reece Ushijima vardı.
Juan Manuel Correa ise, Martins ve Saucy ile birlikte ART Grand Prix'ye geri döndü.
Hitech Grand Prix'de kaylen Frederick'e ek olarak Isack Hadjar ve Johnathan Hoggard üçlüsü yer aldı.
Caio Collet ve Tijmen van der Helm, Franco Colapinto ile beraber MP Motorsport'un direksiyonuna geçtiler.
Hunter Yeany ise Campos Racing'de David Vidales ve Josep Maria Marti'ye katıldı. Ido Cohen, teste Carlin ile katıldı. Onun yanında, Zak O'Sullivan ve Brad Benavides vardı.
Filip Ugran, Roberto Faria ve Malezyalı sürücü Nazım Azman, testin ilk günü için Jenzer Motorsport'la piste çıktılar
F3 yarış galibi Lorenzo Colombo, Pazartesi günü Charouz Racing System ile piste çıkarken, diğer iki aracı László Tóth ve Oliver Rasmussen sürdü..
Valencia testi 1. gün - Sabah bölümü sonucu:
|Pilot
|Takım
|Zaman
|Tur
|1
|Jack Doohan
|Van Amersfoort Racing
|01:23.349
|29
|2
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|01:23.541
|38
|3
|Kaylen Frederick
|Hitech Grand Prix
|01:23.546
|30
|4
|Roman Stanek
|Trident
|01:23.580
|31
|5
|Jak Crawford
|PREMA Racing
|01:23.668
|38
|6
|Oliver Rasmussen
|Charouz Racing System
|01:23.747
|19
|7
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|01:23.765
|38
|8
|Caio Collet
|MP Motorsport
|01:23.838
|42
|9
|Franco Colapinto
|MP Motorsport
|01:23.847
|47
|10
|Zane Maloney
|Trident
|01:23.863
|33
|11
|Grégoire Saucy
|ART Grand Prix
|01:23.883
|38
|12
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|01:23.886
|31
|13
|Lorenzo Colombo
|Charouz Racing System
|01:23.961
|21
|14
|Jonny Edgar
|Trident
|01:23.964
|30
|15
|David Vidales
|Campos Racing
|01:24.088
|32
|16
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|01:24.124
|37
|17
|Oliver Bearman
|PREMA Racing
|01:24.205
|37
|18
|Josep Maria Marti
|Campos Racing
|01:24.461
|44
|19
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|01:24.481
|32
|20
|Johnathan Hoggard
|Hitech Grand Prix
|01:24.483
|37
|21
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|01:24.504
|39
|22
|Roberto Faria
|Jenzer Motorsport
|01:24.606
|42
|23
|Brad Benavides
|Carlin Buzz Racing
|01:24.876
|34
|24
|Ido Cohen
|Carlin Buzz Racing
|01:24.892
|42
|25
|Zak O'Sullivan
|Carlin Buzz Racing
|01:24.998
|34
|26
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|01:25.091
|40
|27
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|01:25.114
|28
|28
|László Tóth
|Charouz Racing System
|01:25.805
|20
|29
|Nazim Azman
|Jenzer Motorsport
|01:26.077
|42
Valencia testi 1. gün - Öğleden sonra sonucu:
|Pilot
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Jack Doohan
|Van Amersfoort Racing
|01:22.402
|44
|2
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|01:22.533
|53
|3
|Grégoire Saucy
|ART Grand Prix
|01:22.684
|56
|4
|Zane Maloney
|Trident
|01:22.708
|42
|5
|Roman Stanek
|Trident
|01:22.739
|47
|6
|Lorenzo Colombo
|Charouz Racing System
|01:22.846
|51
|7
|Arthur Leclerc
|PREMA Racing
|01:22.893
|51
|8
|Jak Crawford
|PREMA Racing
|01:22.967
|49
|9
|Oliver Rasmussen
|Charouz Racing System
|01:23.071
|60
|10
|Franco Colapinto
|MP Motorsport
|01:23.072
|41
|11
|Kaylen Frederick
|Hitech Grand Prix
|01:23.081
|26
|12
|Caio Collet
|MP Motorsport
|01:23.125
|48
|13
|Oliver Bearman
|PREMA Racing
|01:23.199
|48
|14
|Jonny Edgar
|Trident
|01:23.228
|29
|15
|Isack Hadjar
|Hitech Grand Prix
|01:23.296
|33
|16
|Johnathan Hoggard
|Hitech Grand Prix
|01:23.348
|35
|17
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|01:23.371
|52
|18
|Roberto Faria
|Jenzer Motorsport
|01:23.395
|50
|19
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|01:23.449
|54
|20
|David Vidales
|Campos Racing
|01:23.485
|43
|21
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|01:23.540
|43
|22
|Zak O'Sullivan
|Carlin Buzz Racing
|01:23.566
|32
|23
|Josep Maria Marti
|Campos Racing
|01:23.652
|40
|24
|Nazim Azman
|Jenzer Motorsport
|01:23.720
|49
|25
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|01:23.786
|43
|26
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|01:23.951
|45
|27
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|01:24.025
|42
|28
|Ido Cohen
|Carlin Buzz Racing
|01:24.093
|44
|29
|Brad Benavides
|Carlin Buzz Racing
|01:24.678
|45
|30
|László Tóth
|Charouz Racing System
|01:25.009
|52