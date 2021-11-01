Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F2 ve F3, 2022'de yeni puan sistemiyle yarışacak
FIA F3 / Sochi Haberler

F3 Valencia sezon sonu testi: İlk günün lideri Doohan

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jack Doohan, Valencia'daki FIA Formula 3 sezon sonu testinin ilk gününde zirvede yer aldı.

F3 Valencia sezon sonu testi: İlk günün lideri Doohan

Geçen sezon, 2021 takımlar şampiyonu Trident ile yarışan Doohan, pazartesi günkü test için Van Amersfoort Racing'e katıldı ve 1:22.402 ile günün en hızlı zamanını yaptı.

İkinci en iyi dereceyi, MP Motorsport ile 2021 Formula 3 sezonunu en iyi çaylak olarak tamamlayan Victor Martins yaptı. Alpine'in genç yeteneği, test için ART Grand Prix'ye katıldı.

F3 aracını ilk kez deneyen Zane Maloney, onu sadece 0.3 saniye geride üçüncü sıradan takip etti. Barbadoslu sürücü, 2021 Regional European Championship'i üçüncü tamamlamıştı ve 2019'da Britanya F4'te şampiyon olmuştu.

Hitech'ten Trident'e katılan Roman Stanek en hızlı dördüncü zamanı yaparken, onu Formula Regional European Championship şampiyonu Gregoire Saucy takip etti.

Grid, yeni isimlerin yanı sıra, geçen yıl burada yer alan isimlerin bir karışımına sahipti. Van Amersfoort, seriye dönüşünün ardından ilk testine üç araçla katıldı.

HWA Racelab'ın griddeki yerini devralan Hollandalı ekip, 2012'den 2018'in sonuna kadar Avrupa F3'te yer almıştı. Serinin GP3 ile birleşip FIA F3 olmasıyla da programı sonlandırmışlardı.

Arthur Leclerc, çaylak sezonunu 10. sırada tamamlamasının ardından, teste Prema Racing'le katıldı. Ona, 2021'de Hitech Grand Prix için yarışan Red Bull'un genç yeteneği Jak Crawford ve İtalya F4 Şampiyonu Oliver Bearman katıldı.

Trident, Maloney'e ek olarak Carlin'den gelen Jonny Edgar ve Stanek'le tamamen yeni bir kadroyla piste çıktı.

Van Amersfoort Racing, testin ilk gününde Doohan'la piste çıktı. Onun yanında bu sezon HWA Racelab için yarışan Rafael Villagomez ve Reece Ushijima vardı.

Juan Manuel Correa ise, Martins ve Saucy ile birlikte ART Grand Prix'ye geri döndü.

Hitech Grand Prix'de kaylen Frederick'e ek olarak Isack Hadjar ve Johnathan Hoggard üçlüsü yer aldı.

Caio Collet ve Tijmen van der Helm, Franco Colapinto ile beraber MP Motorsport'un direksiyonuna geçtiler.

Hunter Yeany ise Campos Racing'de David Vidales ve Josep Maria Marti'ye katıldı. Ido Cohen, teste Carlin ile katıldı. Onun yanında, Zak O'Sullivan ve Brad Benavides vardı.

Filip Ugran, Roberto Faria ve Malezyalı sürücü Nazım Azman, testin ilk günü için Jenzer Motorsport'la piste çıktılar

F3 yarış galibi Lorenzo Colombo, Pazartesi günü Charouz Racing System ile piste çıkarken, diğer iki aracı László Tóth ve Oliver Rasmussen sürdü..

Valencia testi 1. gün - Sabah bölümü sonucu:

  Pilot Takım Zaman Tur
1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:23.349 29
2 Victor Martins ART Grand Prix 01:23.541 38
3 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:23.546 30
4 Roman Stanek Trident 01:23.580 31
5 Jak Crawford PREMA Racing 01:23.668 38
6 Oliver Rasmussen Charouz Racing System 01:23.747 19
7 Arthur Leclerc PREMA Racing 01:23.765 38
8 Caio Collet MP Motorsport 01:23.838 42
9 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.847 47
10 Zane Maloney Trident 01:23.863 33
11 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:23.883 38
12 Filip Ugran Jenzer Motorsport 01:23.886 31
13 Lorenzo Colombo Charouz Racing System 01:23.961 21
14 Jonny Edgar Trident 01:23.964 30
15 David Vidales Campos Racing 01:24.088 32
16 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:24.124 37
17 Oliver Bearman PREMA Racing 01:24.205 37
18 Josep Maria Marti Campos Racing 01:24.461 44
19 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:24.481 32
20 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:24.483 37
21 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:24.504 39
22 Roberto Faria Jenzer Motorsport 01:24.606 42
23 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:24.876 34
24 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:24.892 42
25 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:24.998 34
26 Hunter Yeany Campos Racing 01:25.091 40
27 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:25.114 28
28 László Tóth Charouz Racing System 01:25.805 20
29 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:26.077 42

Valencia testi 1. gün - Öğleden sonra sonucu:

  Pilot Takım Derece Tur
1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:22.402 44
2 Victor Martins ART Grand Prix 01:22.533 53
3 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:22.684 56
4 Zane Maloney Trident 01:22.708 42
5 Roman Stanek Trident 01:22.739 47
6 Lorenzo Colombo Charouz Racing System 01:22.846 51
7 Arthur Leclerc PREMA Racing 01:22.893 51
8 Jak Crawford PREMA Racing 01:22.967 49
9 Oliver Rasmussen Charouz Racing System 01:23.071 60
10 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.072 41
11 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:23.081 26
12 Caio Collet MP Motorsport 01:23.125 48
13 Oliver Bearman PREMA Racing 01:23.199 48
14 Jonny Edgar Trident 01:23.228 29
15 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:23.296 33
16 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:23.348 35
17 Filip Ugran Jenzer Motorsport 01:23.371 52
18 Roberto Faria Jenzer Motorsport 01:23.395 50
19 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:23.449 54
20 David Vidales Campos Racing 01:23.485 43
21 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:23.540 43
22 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:23.566 32
23 Josep Maria Marti Campos Racing 01:23.652 40
24 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:23.720 49
25 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:23.786 43
26 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:23.951 45
27 Hunter Yeany Campos Racing 01:24.025 42
28 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:24.093 44
29 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:24.678 45
30 László Tóth Charouz Racing System 01:25.009 52
paylaşım
yorumlar
F2 ve F3, 2022'de yeni puan sistemiyle yarışacak
Önceki haber

F2 ve F3, 2022'de yeni puan sistemiyle yarışacak
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Megan White
W Series’te şampiyon yine Chadwick! COTA
W Series

W Series’te şampiyon yine Chadwick!

Piastri, 2023'te yarış koltuğuna oturmak için 2022'de dışarıda kalmaya hazır
Formula 1

Piastri, 2023'te yarış koltuğuna oturmak için 2022'de dışarıda kalmaya hazır

F3 Sochi: Sezonun son yarışını Doohan kazandı, Trident şampiyon oldu Sochi
FIA F3

F3 Sochi: Sezonun son yarışını Doohan kazandı, Trident şampiyon oldu

Son Haberler

F3 Valencia sezon sonu testi: İlk günün lideri Doohan
FIA F3 FIA F3

F3 Valencia sezon sonu testi: İlk günün lideri Doohan

F2 ve F3, 2022'de yeni puan sistemiyle yarışacak
FIA F2 FIA F2

F2 ve F3, 2022'de yeni puan sistemiyle yarışacak

Hulkenberg, McLaren'la IndyCar testine katılacak
IndyCar IndyCar

Hulkenberg, McLaren'la IndyCar testine katılacak

FIA, 2022 F2 ve F3 takvimlerini açıkladı
FIA F2 FIA F2

FIA, 2022 F2 ve F3 takvimlerini açıkladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.