F3 Valencia sezon sonu testi: İlk günün lideri Doohan

Geçen sezon, 2021 takımlar şampiyonu Trident ile yarışan Doohan, pazartesi günkü test için Van Amersfoort Racing'e katıldı ve 1:22.402 ile günün en hızlı zamanını yaptı.

İkinci en iyi dereceyi, MP Motorsport ile 2021 Formula 3 sezonunu en iyi çaylak olarak tamamlayan Victor Martins yaptı. Alpine'in genç yeteneği, test için ART Grand Prix'ye katıldı.

F3 aracını ilk kez deneyen Zane Maloney, onu sadece 0.3 saniye geride üçüncü sıradan takip etti. Barbadoslu sürücü, 2021 Regional European Championship'i üçüncü tamamlamıştı ve 2019'da Britanya F4'te şampiyon olmuştu.

Hitech'ten Trident'e katılan Roman Stanek en hızlı dördüncü zamanı yaparken, onu Formula Regional European Championship şampiyonu Gregoire Saucy takip etti.

Grid, yeni isimlerin yanı sıra, geçen yıl burada yer alan isimlerin bir karışımına sahipti. Van Amersfoort, seriye dönüşünün ardından ilk testine üç araçla katıldı.

HWA Racelab'ın griddeki yerini devralan Hollandalı ekip, 2012'den 2018'in sonuna kadar Avrupa F3'te yer almıştı. Serinin GP3 ile birleşip FIA F3 olmasıyla da programı sonlandırmışlardı.

Arthur Leclerc, çaylak sezonunu 10. sırada tamamlamasının ardından, teste Prema Racing'le katıldı. Ona, 2021'de Hitech Grand Prix için yarışan Red Bull'un genç yeteneği Jak Crawford ve İtalya F4 Şampiyonu Oliver Bearman katıldı.

Trident, Maloney'e ek olarak Carlin'den gelen Jonny Edgar ve Stanek'le tamamen yeni bir kadroyla piste çıktı.

Van Amersfoort Racing, testin ilk gününde Doohan'la piste çıktı. Onun yanında bu sezon HWA Racelab için yarışan Rafael Villagomez ve Reece Ushijima vardı.

Juan Manuel Correa ise, Martins ve Saucy ile birlikte ART Grand Prix'ye geri döndü.

Hitech Grand Prix'de kaylen Frederick'e ek olarak Isack Hadjar ve Johnathan Hoggard üçlüsü yer aldı.

Caio Collet ve Tijmen van der Helm, Franco Colapinto ile beraber MP Motorsport'un direksiyonuna geçtiler.

Hunter Yeany ise Campos Racing'de David Vidales ve Josep Maria Marti'ye katıldı. Ido Cohen, teste Carlin ile katıldı. Onun yanında, Zak O'Sullivan ve Brad Benavides vardı.

Filip Ugran, Roberto Faria ve Malezyalı sürücü Nazım Azman, testin ilk günü için Jenzer Motorsport'la piste çıktılar

F3 yarış galibi Lorenzo Colombo, Pazartesi günü Charouz Racing System ile piste çıkarken, diğer iki aracı László Tóth ve Oliver Rasmussen sürdü..

Valencia testi 1. gün - Sabah bölümü sonucu:

Pilot Takım Zaman Tur 1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:23.349 29 2 Victor Martins ART Grand Prix 01:23.541 38 3 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:23.546 30 4 Roman Stanek Trident 01:23.580 31 5 Jak Crawford PREMA Racing 01:23.668 38 6 Oliver Rasmussen Charouz Racing System 01:23.747 19 7 Arthur Leclerc PREMA Racing 01:23.765 38 8 Caio Collet MP Motorsport 01:23.838 42 9 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.847 47 10 Zane Maloney Trident 01:23.863 33 11 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:23.883 38 12 Filip Ugran Jenzer Motorsport 01:23.886 31 13 Lorenzo Colombo Charouz Racing System 01:23.961 21 14 Jonny Edgar Trident 01:23.964 30 15 David Vidales Campos Racing 01:24.088 32 16 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:24.124 37 17 Oliver Bearman PREMA Racing 01:24.205 37 18 Josep Maria Marti Campos Racing 01:24.461 44 19 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:24.481 32 20 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:24.483 37 21 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:24.504 39 22 Roberto Faria Jenzer Motorsport 01:24.606 42 23 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:24.876 34 24 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:24.892 42 25 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:24.998 34 26 Hunter Yeany Campos Racing 01:25.091 40 27 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:25.114 28 28 László Tóth Charouz Racing System 01:25.805 20 29 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:26.077 42

Valencia testi 1. gün - Öğleden sonra sonucu:

Pilot Takım Derece Tur 1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:22.402 44 2 Victor Martins ART Grand Prix 01:22.533 53 3 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:22.684 56 4 Zane Maloney Trident 01:22.708 42 5 Roman Stanek Trident 01:22.739 47 6 Lorenzo Colombo Charouz Racing System 01:22.846 51 7 Arthur Leclerc PREMA Racing 01:22.893 51 8 Jak Crawford PREMA Racing 01:22.967 49 9 Oliver Rasmussen Charouz Racing System 01:23.071 60 10 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.072 41 11 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:23.081 26 12 Caio Collet MP Motorsport 01:23.125 48 13 Oliver Bearman PREMA Racing 01:23.199 48 14 Jonny Edgar Trident 01:23.228 29 15 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:23.296 33 16 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:23.348 35 17 Filip Ugran Jenzer Motorsport 01:23.371 52 18 Roberto Faria Jenzer Motorsport 01:23.395 50 19 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:23.449 54 20 David Vidales Campos Racing 01:23.485 43 21 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:23.540 43 22 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:23.566 32 23 Josep Maria Marti Campos Racing 01:23.652 40 24 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:23.720 49 25 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:23.786 43 26 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:23.951 45 27 Hunter Yeany Campos Racing 01:24.025 42 28 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:24.093 44 29 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:24.678 45 30 László Tóth Charouz Racing System 01:25.009 52