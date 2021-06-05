F2 Bakü 1. yarış: Shwartzman bu yılki ilk zaferini aldı

Bakü caddelerinde gerçekleştirilen ilk sprint yarışı sıcak şartlarda başladı ve pole pozisyonunda Robert Shwartzman, yanında ise Jehan Daruvala vardı.

Shwartzman startla birlikte yerini korumayı başardı ve Daruvala ikinci, Guanyu Zhou ise üçüncü sıradaydı.

Dün pole pozisyonunu kazanan Liam Lawson, grid tersine çevrildiği için 10. sıradan başladı ve daha henüz ilk turda bariyerlere çarpıp yarış dışı kaldı. Ayrıca Oscar Piastri, Jack Aitken ve Alessio Deledda ilk turda yaşananlardan sonra yarış dışı kaldı.

Lawson'ın aracı bariyerlerde kaldığı için piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracının pistten çıkmasının ardından yarış tekrar başladı ve Shwartzman iyi bir başlangıçla yerini korudu.

Rus pilot yarış boyunca diğerlerinden daha iyi bir tempoya sahipti ve ön tarafta hatasız bir sürüş yaparak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Böylelikle bu yılki ilk galibiyetini alarak şanssız serisin kırmış oldu.

Daruvala yarışı uzun süre ikinci sırada götürse de arkasındaki Zhou'ya ve yarışa altıncı sıradan başlamasına rağmen iyi bir tempo yakalayan Dan Ticktuma geçilmekten kurtulamadı.

Dan Ticktum, Carlin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ticktum daha sonra Zhou'yu da geçti ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek podyuma çıktı.

Zhou, Daruvala'yı geçmesine rağmen Ticktum'a geçildi ve damalı bayrağı başladığı pozisyonda, yani üçüncü sırada görerek podyuma çıktı.

Zhou böylelikle şampiyona için oldukça değerli bir 10 puan da aldı.

Daruvala, ikinci başladığı yarışta turlar ilerledikçe gerilemekten kurtulamadı ve dördüncü oldu.

Yarış boyunca iyi bir yükseliş ortaya koyan Theo Pourchaire beşinci olurken, Ralph Boschung altıncı ve Marcus Armstrong yedinci oldu.

İlk onu Juri Vips, Felipe Drugovich ve David Beckmann tamamladı.

Christian Lundgaard ilk yarışta iyi bir tempo yakalayamayınca damalı bayrağı 12. sırada gördü ve günü puansız kapattı.

Yarış sonucu: