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Önceki / F2 Bakü: Lawson takım arkadaşı Vips'in önünde pole pozisyonuun kazandı
FIA F2 / Baku Yarış raporu

F2 Bakü 1. yarış: Shwartzman bu yılki ilk zaferini aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bakü'de gerçekleştirilen birinci sprint yarışında zafer Prema Racing'den Robert Shwartzman'ın oldu.

F2 Bakü 1. yarış: Shwartzman bu yılki ilk zaferini aldı

Bakü caddelerinde gerçekleştirilen ilk sprint yarışı sıcak şartlarda başladı ve pole pozisyonunda Robert Shwartzman, yanında ise Jehan Daruvala vardı.

Shwartzman startla birlikte yerini korumayı başardı ve Daruvala ikinci, Guanyu Zhou ise üçüncü sıradaydı.

Dün pole pozisyonunu kazanan Liam Lawson, grid tersine çevrildiği için 10. sıradan başladı ve daha henüz ilk turda bariyerlere çarpıp yarış dışı kaldı. Ayrıca Oscar Piastri, Jack Aitken ve Alessio Deledda ilk turda yaşananlardan sonra yarış dışı kaldı.

Lawson'ın aracı bariyerlerde kaldığı için piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracının pistten çıkmasının ardından yarış tekrar başladı ve Shwartzman iyi bir başlangıçla yerini korudu.

Rus pilot yarış boyunca diğerlerinden daha iyi bir tempoya sahipti ve ön tarafta hatasız bir sürüş yaparak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Böylelikle bu yılki ilk galibiyetini alarak şanssız serisin kırmış oldu.

Daruvala yarışı uzun süre ikinci sırada götürse de arkasındaki Zhou'ya ve yarışa altıncı sıradan başlamasına rağmen iyi bir tempo yakalayan Dan Ticktuma geçilmekten kurtulamadı.

Dan Ticktum, Carlin

Dan Ticktum, Carlin

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ticktum daha sonra Zhou'yu da geçti ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek podyuma çıktı.

Zhou, Daruvala'yı geçmesine rağmen Ticktum'a geçildi ve damalı bayrağı başladığı pozisyonda, yani üçüncü sırada görerek podyuma çıktı.

Zhou böylelikle şampiyona için oldukça değerli bir 10 puan da aldı.

Daruvala, ikinci başladığı yarışta turlar ilerledikçe gerilemekten kurtulamadı ve dördüncü oldu.

Yarış boyunca iyi bir yükseliş ortaya koyan Theo Pourchaire beşinci olurken, Ralph Boschung altıncı ve Marcus Armstrong yedinci oldu.

İlk onu Juri Vips, Felipe Drugovich ve David Beckmann tamamladı.

Christian Lundgaard ilk yarışta iyi bir tempo yakalayamayınca damalı bayrağı 12. sırada gördü ve günü puansız kapattı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 21 -    
2 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 21 5.100 5.100 5.100
3 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 21 8.800 8.800 3.700
4 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 21 10.300 10.300 1.500
5 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 21 11.000 11.000 0.700
6 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 21 13.100 13.100 2.100
7 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 21 14.400 14.400 1.300
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 21 14.500 14.500 0.100
9 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 21 17.200 17.200 2.700
10 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 21 17.700 17.700 0.500
11 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 21 19.700 19.700 2.000
12 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 21 21.000 21.000 1.300
13 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 21 21.800 21.800 0.800
14 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 21 25.800 25.800 4.000
15 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 21 35.900 35.900 10.100
16 Israel Roy Nissany France DAMS 21 42.400 42.400 6.500
17 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 21 49.200 49.200 6.800
18 Japan Marino Sato Italy Trident 20 1'29.400 1 Lap 1 Lap
  Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 20      
  New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 20      
  United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 20      
  Italy Alessio Deledda HWA Racelab 20      
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F2 Bakü: Lawson takım arkadaşı Vips'in önünde pole pozisyonuun kazandı

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F2 Bakü: Lawson takım arkadaşı Vips'in önünde pole pozisyonuun kazandı
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Baku
Editör Kemal Şengül

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