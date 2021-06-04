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FIA F2 / Baku Sıralama turları raporu

F2 Bakü: Lawson takım arkadaşı Vips'in önünde pole pozisyonuun kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hitech Grand Prix sürücüsü Liam Lawson, Bakü'de gerçekleştirilen F2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.

F2 Bakü: Lawson takım arkadaşı Vips'in önünde pole pozisyonuun kazandı

Bakü caddelerinde bir yıl aradan sonra ilk F2 yarışı cumartesi günü yapılacak ve sıralama turları bugün öğle saatlerinde yapıldı.

Yarım saat süren sıralama turlarına, antrenman seansında kaza yapan DAMS sürücüsü Roy Nissany katılamadı.

Seansın ilk on dakikalık bölümünde ART Grand Prix'den Theo Pourchaire 1:55.455'lik turuyla zirvede yer aldı. Daha sonra bu dereceyi 1:55.308 yapan Dan Ticktum ve ardından da 1:55.057 yapan Marcus Armstrong geride bıraktı.

Son beş dakikaya kadar Armstrong'un derecesini geçebilen bir isim çıkmazken, son anlarda peş peşe hızlı turlar geldi ve Liam Lawson 1:54.322 ile zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Juri Vips ise sadece 0.023 saniye ardında ikinciliği aldı.

Red Bull'un genç yeteneği Lawson son anlarda en iyi dereceyi 1:54.217'ye indirdi ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Lawson böylelikle güçlü performansını Bakü'ye de taşımış oldu.

Hitech Grand Prix sürücüsün en yakın takipçisi, takım arkadaşı ve bir başka Red Bull sürücüsü Juri Vips oldu. Estonyalı sürücünün en iyi turu 0.138 saniye daha yavaştı ve ikinci oldu.

Prema Powerteam'den Oscar Piastri 0.291 saniye geride üçüncü olup, bu yılki en iyi sıralama performanslarından birini sergilerken, ART Grand Prix'den Theo Pourchaire 0.422 saniye geride dördüncü oldu.

Dan Ticktum, son anlardaki turuyla beraber 0.613 saniye geride beşinci oldu. Armstrong, derecelerin gelişmesiyle beraber altıncı olurken, Ralp Boschung yedinci, Guanyu Zhou sekizinci ve Jehan Daruvala dokuzuncu oldu.

Robert Shwartzman, en iyi turunda Piastri'den 0.7 saniye yavaş kaldı ve 10. oldu.

Felipe Drugovich 11. sırada yer alırken, Christian Lundgaard en hızlı turunda hata yapınca 12. sırada kaldı.

Baku F2 sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 12 1'54.217  
2 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 12 1'54.355 0.138
3 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 12 1'54.508 0.291
4 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 12 1'54.639 0.422
5 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 11 1'54.830 0.613
6 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 12 1'54.914 0.697
7 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 11 1'54.962 0.745
8 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 12 1'55.112 0.895
9 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 11 1'55.122 0.905
10 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 12 1'55.161 0.944
11 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 12 1'55.173 0.956
12 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 12 1'55.245 1.028
13 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 12 1'55.336 1.119
14 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 11 1'55.651 1.434
15 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 11 1'55.658 1.441
16 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 11 1'55.988 1.771
17 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 11 1'56.463 2.246
18 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 11 1'56.579 2.362
19 Japan Marino Sato Italy Trident 12 1'57.539 3.322
20 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 12 1'57.793 3.576
21 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 12 1'58.264 4.047
22 Israel Roy Nissany France DAMS 0    
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Lundgaard: ''Yeni FIA F2 formatı Bakü için düzenlenmiş gibi''

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Lundgaard: ''Yeni FIA F2 formatı Bakü için düzenlenmiş gibi''
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Seri FIA F2
Etkinlik Baku
Editör Megan White

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