F2 Bakü: Lawson takım arkadaşı Vips'in önünde pole pozisyonuun kazandı

Bakü caddelerinde bir yıl aradan sonra ilk F2 yarışı cumartesi günü yapılacak ve sıralama turları bugün öğle saatlerinde yapıldı.

Yarım saat süren sıralama turlarına, antrenman seansında kaza yapan DAMS sürücüsü Roy Nissany katılamadı.

Seansın ilk on dakikalık bölümünde ART Grand Prix'den Theo Pourchaire 1:55.455'lik turuyla zirvede yer aldı. Daha sonra bu dereceyi 1:55.308 yapan Dan Ticktum ve ardından da 1:55.057 yapan Marcus Armstrong geride bıraktı.

Son beş dakikaya kadar Armstrong'un derecesini geçebilen bir isim çıkmazken, son anlarda peş peşe hızlı turlar geldi ve Liam Lawson 1:54.322 ile zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Juri Vips ise sadece 0.023 saniye ardında ikinciliği aldı.

Red Bull'un genç yeteneği Lawson son anlarda en iyi dereceyi 1:54.217'ye indirdi ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Lawson böylelikle güçlü performansını Bakü'ye de taşımış oldu.

Hitech Grand Prix sürücüsün en yakın takipçisi, takım arkadaşı ve bir başka Red Bull sürücüsü Juri Vips oldu. Estonyalı sürücünün en iyi turu 0.138 saniye daha yavaştı ve ikinci oldu.

Prema Powerteam'den Oscar Piastri 0.291 saniye geride üçüncü olup, bu yılki en iyi sıralama performanslarından birini sergilerken, ART Grand Prix'den Theo Pourchaire 0.422 saniye geride dördüncü oldu.

Dan Ticktum, son anlardaki turuyla beraber 0.613 saniye geride beşinci oldu. Armstrong, derecelerin gelişmesiyle beraber altıncı olurken, Ralp Boschung yedinci, Guanyu Zhou sekizinci ve Jehan Daruvala dokuzuncu oldu.

Robert Shwartzman, en iyi turunda Piastri'den 0.7 saniye yavaş kaldı ve 10. oldu.

Felipe Drugovich 11. sırada yer alırken, Christian Lundgaard en hızlı turunda hata yapınca 12. sırada kaldı.

Baku F2 sıralama turları sonucu: