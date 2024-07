Wolff: "Silverstone'da podyuma çıkmak için elimizden geleni yapacağız"

Avusturya'da Max Verstappen-Lando Norris temasından faydalanarak zafere ulaşan Mercedes, Silverstone'da güçlü bir performans sergileyerek bir kez daha podyuma çıkmayı hedefliyor.

Takımın son haftalardaki formu, bu hedefin gerçekleştirilmesi konusunda umut veriyor.

Wolff şöyle konuştu: "Avusturya hafta sonundan cesaret alarak Silverstone'a gidiyoruz."

"Pistte lider ikilinin çok da gerisinde olmayan dürüst bir üçüncülüğe doğru gidiyorduk ve zafere ulaşmak için önümüze çıkan fırsatları iyi şekilde değerlendirdik."

"Bu, Brackley ve Brixworth'te yapılan çalışmalardan kaynaklanıyor. Tüm bunlar performansımızı arttırmamızı ve düzenli olarak podyum için mücadele etmemizi sağladı."

"Herkes bu olumlu gidişatı sürdürmeye ve kendimizi düzenli olarak zafer mücadelesine sokmaya odaklanmış durumda."

"Bunu başarabileceğimiz konusunda iyimseriz. Takım içinde büyük bir enerji ve momentum var. Geçen hafta sonu elde edilen sonuç da buna katkıda bulunuyor."

"Şu anda çok yakın bir mücadele var. Silverstone'da podyuma çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek."

"Amacımız bu ve bu mücadele için heyecanlıyız."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, guests and the Mercedes team celebrate victory after the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images