Hadjar: “Max ile aynı geri bildirimleri vermemiz rahatlatıcı”

Macaristan Grand Prix hafta sonu boyunca aracın dengesizliğinden şikâyet eden Max Verstappen, yol tutuşunda genel bir eksiklik yaşadıklarını vurgulamıştı. Sıralamalarda aracın her turda daha kötüye gittiğini belirten Hollandalı şampiyon, aracın performansının "adeta bir lastik gibi aşındığını" ifade etmişti.

Yarışı altıncı sırada tamamlayan Hadjar da Hungaroring’de aracın ideal çalışma aralığını bir türlü bulamadıklarını ve sürüş dengesi konusunda ciddi sıkıntılar çektiğini doğruladı.

Hafta sonunun ardından yabancı basının sorularını yanıtlayan Hadjar, Verstappen ile aynı geri bildirimleri verip vermediğinin sorulması üzerine şunları söyledi: "Evet, Max ile geri bildirimlerimiz birebir aynı ve bu açıkçası rahatlatıcı bir durum. Aksi takdirde kendi kendimi sorgulamaya başlardım. Bu açıdan bakınca iyi haber diyebiliriz.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bence bu durum, sıralama turlarındaki farkın neden her zaman bu kadar yakın olduğunu da gösteriyor. Benim sadece yarışın ilk bölümündeki tempomla ilgili bir yanıt bulmam gerekiyor; beni hafta sonu boyunca en çok hayal kırıklığına uğratan şey o anlardı.”

“Bunun dışında hafta sonunun geri kalanı gayet iyi geçti."

"Öncelikle viraj girişindeki dengemizde bir istikrar yakalamamız gerekiyor, bunu başardıktan sonra geri kalan her şeyi geliştirebiliriz."