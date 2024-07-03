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Formula 1

Mercedes F1 takımı giyim partneri olarak Adidas'a geçmeye hazırlanıyor!

Adidas 2025'te Mercedes ortaklığıyla F1'e girmeye hazırlanıyor

Ezel Tan
Güncel:
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Motorsport Business

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Autosport'un edindiği bilgiye göre Mercedes, önümüzdeki yıl giyim partnerini değiştirerek Adidas'a geçecek.

Daha iki hafta önce Adidas CEO'su Bjorn Gulden F1 hakkında olumlu konuşmuş ve potansiyel anlaşmalar hakkında bir dizi takımla görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.

Bild'e verdiği röportajda Gulden, F1'in "genç nesil içerisinde büyüdüğünü" dile getirmişti.

Gulden sözlerine şunları da eklemişti: "Birkaç takımla görüşüyoruz. Formula 1 sözleşmelerinin çoğu 2026 yılına kadar devam ediyor fakat bir sonuca varabilmeyi umuyorum."

Adidas/Mercedes anlaşmasının tamamlandığına dair çıkan bir haberin ardından, kaynaklar Motorsport.com'a her şeyin hazır olduğunu doğruladı.

Görünüşe bakılırsa görüşmeler artık çok ileri bir seviyede.

Yine de anlaşmanın tamamlandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve Mercedes de konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, in the post Qualifying Press Conference

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, Sıralama Sonrası Basın Toplantısı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Adidas'a geçiş, Mercedes'in Puma ile olan ortaklığının da sonu anlamına geliyor.

Mercedes'in diğer giyim partneri Tommy Hilfiger'ın geleceği ise belirsizliğini koruyor. Bu anlaşma büyük ölçüde, 2025 sonunda Ferrari'ye geçmek üzere Alman üreticiden ayrılacak olan Lewis Hamilton etrafında dönüyordu.

Bu nedenle bu markanın Ferrari'ye geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

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