Vowles, Sainz ve Piastri teması hakkında: “Bizden önce yol vermesi gereken isim Alonso’ydu”

Macaristan Grand Prix’sinde Carlos Sainz ile Oscar Piastri arasında yaşanan ve McLaren pilotunun yarış liderliğini kaybetmesine yol açan temasın ardından Williams cephesinden olaya dair detaylı bir açıklama geldi. İkinci virajda tur bindirme esnasında yaşanan temas, Piastri’ye zaman kaybettirmiş ve takım arkadaşı Lando Norris’in pit stoplar sonrasında liderliğe yükselmesine zemin hazırlamıştı.

Williams Takım Patronu James Vowles, takımın yayınladığı analiz videosunda FIA’nın mavi bayrak bildirim sisteminin çökmesi nedeniyle pistte büyük bir kafa karışıklığı yaşandığını ifade etti. Ancak Vowles, olayı asıl tetikleyen şeyin Fernando Alonso'nun Piastri'ye yol vermek yerine Sainz'ı geçmeyi tercih etmesi olduğunu savundu.

James Vowles, Williams Fotoğraf: Marc Fleury

Normal şartlarda lider araç 1.2 saniye mesafeye geldiğinde pilotlara otomatik uyarının gittiğini hatırlatan Vowles, yarış sırasında bu mekanizmanın çalışmadığını dile getirdi: "Sistem çöktüğünde FIA mekanizmaları yanıt vermeyebiliyor, bu yüzden daha iyi bir iletişim yolumuz olmalı.”

“Pazar günkü yarışta otomatik mavi bayrak sistemi en basit tabiriyle çalışmıyordu.”

“Bir noktada sadece pist kenarındaki görevlilerin ellerindeki bayraklarla duruma müdahale etmesini beklemek zorunda kaldık. Ancak görevlilerin hangi aracın lider olduğunu ve ne zaman bayrak sallaması gerektiğini kestirmesi son derece zor.”

“Sonrasında panolarda mavi ışıklar yakıldı ama bu ışıkların tam olarak hangi pilota hitap ettiği anlaşılamadı."

Piastri tur bindirmesi gereken gruba yaklaştığında önde Alonso'nun olduğunu ve ilk yol vermesi gereken kişinin de o olduğunu vurgulayan Vowles, olayın gelişimini şu sözlerle aktardı: "Fernando yol boyunca yanan mavi ışıkları gördü ancak Oscar’ın önündeki konumunu korudu.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images

“Kurallar gereği sırayla yol verilmesi gerekir, yani Fernando’nun pozisyonunu daha önce vermesi gerekiyordu ama vermedi.”

“Aksine, ilk viraja girerken Carlos'u iç çizgiden geçerek pozisyon aldı. O anda birinci viraj çıkışında ve ikinci viraja giden düzlükte öncelik sırası tekrar değişti.”

“Fernando yeniden Sainz’a manevra yapınca Carlos dışarda kaldı ve çizgisine geri dönmeye çalışırken arkadan gelen Oscar iç tarafa yöneldi. İki araç bu yüzden temas etti."

Hakemler kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle Carlos Sainz’a 5 saniyelik zaman cezası keserken, Alonso’nun mavi bayrak tepkisini incelemeye almadı. Vowles, iletişimden kaynaklanan hatalarını kabul etse de rakiplerini engelleme gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı: "Otomatik sistem çalışmayınca araçlar, bu pozisyonlarda olması gerekenden daha uzun süre kaldı.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Telsizden Carlos’a birinci virajda Piastri’nin geldiğini söyledik. Ancak puan mücadelesi vermediğimiz bir anda, ikinci viraja giderken Fernando ile yan yana oldukları kritik noktada bu uyarıyı yenilemeliydik. Hata dediğim kısım tam olarak bu.”

“Yine de bu durum kesinlikle Oscar’a yönelik kasıtlı bir engelleme girişimi değildi. Aslında o an bizden önce yol vermesi gereken isim Alonso’ydu."