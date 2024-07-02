Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Formula 1'in Britanya Grand Prix'sinde geleneksel hafta sonu formatına geri dönmesiyle birlikte Ferrari'nin bir "tutarlılık kontrolü" yapabileceğini umuyor.

Carlos Sainz, geçen hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde Monako'dan bu yana ilk podyumunu elde ederken, takım arkadaşı Charles Leclerc ön kanadına aldığı erken bir hasar nedeniyle planlanmamış bir pit stop yapmak zorunda kaldı.

Bu performans, İspanya'da ikilinin Mercedes'in gerisinde kalarak podyum pozisyonlarında bir etki yaratamadığı bir hafta sonunun ardından geldi. Ferrari pilotları geçen ay da Kanada Grand Prix'sinde zor zamanlar geçirmişti.

Sainz'ın Red Bull Ring'deki sonucu bir iyimserlik yaratsa da bu sonucun Max Verstappen ve Lando Norris'in liderlik için mücadele ederken çarpışmasının ardından gelmesi, Sainz’ın beşinci ve Leclerc'in yedinci bitirdiği sprint sonuçlarının Ferrari'nin durumu daha iyi yansıttığı anlamına geliyor.

Her iki sürücü de son yarışlarda arabayı sürerken farklı sorunlardan şikayet etti, ancak takımın yaşadığı sorunlar sorulduğunda Vasseur daha olumlu bir bakış açısı sundu.

"Sorun kelimesi büyük bir kelime."

"[Sıralama turlarında] üçüncü viraja geldiğimizde, Norris'in önündeydik. Bu, turu tamamlasaydık -ve turu tamamlamamız gerektiğini biliyorum- bu algının tamamen farklı olacağı anlamına geliyor.”

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Ferrari

“Ancak kesinlikle, pole pozisyonu aldığınızda ve yarışı kazandığınızda bile arabada sorunlarınız olur. Eğer sorun yoksa, sonun başlangıcındasınız."

"Sürücülerin sürüş tarzları ve benzeri şeylerle, farklı [sorunları] olabilir. Ancak Cumartesi sabahı ve Cumartesi öğleden sonra arasında arabayı büyük ölçüde değiştirdik ve bence daha iyi oldu. Arabanın zayıflığını virajdan viraja düzelttik, bence genel olarak rekabetin içindeyiz." diye açıkladı Vasseur.

Takımların Avusturya'da yarışa hazırlanmak için sadece bir antrenman seansı vardı, ancak format Silverstone'a dönerken değiştiğinde, Vasseur, ekstra antrenmanı düşüncelerini doğrulamak için kullanmak istiyor.

"Silverstone'da 1. ve 2. antrenman seanslarına sahip olmanın, ayrıca hava iyi olursa her şeyi kontrol etmenin bizim için faydalı olacağını düşünüyorum."

"Ama garip bir şekilde performansta olumsuz değilim. Garip çünkü yarıştaydık, Max'ten çok uzaktaydık. Ancak daha fazlasını elde edebileceğimizi hissettim." diye ekledi Vasseur.