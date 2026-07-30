Russell: “Sadece F1 değil, yarış kariyerim boyunca böyle bir sezon yaşamadım”

George Russell, bu yıl peşini bırakmayan talihsizliklere tepki gösterdi. Sezona iyi başlasa da teknik arızalar nedeniyle şampiyona lideri takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin 59 puan gerisine düşen Britanyalı pilot, yaşadıklarını "inanılmaz bir şanssızlık serisi" olarak tanımladı.

Start anında motor devrinin aşırı yükselmesi sebebiyle aracının "anti-stall" (stop etmeyi önleme) moduna geçtiğini ve ilk viraja girilirken tüm gruba geçildiğini belirten Russell, garajın ve kendisinin bu durumdan son derece rahatsız olduğunu dile getirdi.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Sorunların yaşandığı ortada ama bu durumu sadece ben değil, tüm takım derinden hissediyor. İşlerin bu noktaya gelmesine en az benim kadar öfkeliler.”

“Bu hatalarda bizim bir hatamız olup olmadığını anlamak için kendimize bakmalı ve cevaplarımızdan emin olmalıyız. Sadece bizim başımıza gelmiyor; Oscar da vites kutusu sorunu yaşadı. Ama bu durum sanki açık ara en çok benim başıma geliyor gibi.”

“Umarım şans yakında tersine döner. Kimse için kötü bir şey istemem ama değil F1 kariyerim, tüm yarış hayatım boyunca böyle bir sezon yaşamadım."

Start anında tam olarak ne yaşandığını anlatan Russell, kırmızı ışıkların sönmesini beklerken kontrolü dışında gelişen anları aktardı: "Ayağım gaz pedalında bekliyordum, derken aniden motorun dengesi bozuldu; devir bir aniden yükselip bir aniden düşmeye başladı.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Yılın ilk yarısında başıma gelenler listesine bunu da ekliyoruz ve artık sezonun ikinci yarısında işlerin durulması için dua ediyoruz."