Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
268 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Williams: "F1, Coronavirüs karşısında son derece sorumlu davranmalı"

paylaşım
yorumlar
Williams: "F1, Coronavirüs karşısında son derece sorumlu davranmalı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Mar 2020 13:25

Claire Williams, Formula 1'in binlerce insanın seyahat ettiği bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve bundan ötürü Coronavirüsle ilgili hamlelerinde "inanılmaz sorumlu" davranması gerektiğini söyledi.

Şimdilik Avustralya, Bahreyn ve Vietnam Formula 1 yarışlarıyla ilgili belirsizlik devam ederken, Williams, personel ve taraftarların seyahat etmesinden ötürü son derece dikkatli davranması gerektiğini söylüyor.

Londra'daki bir etkinlikte konuşan Williams, durumun içerisinde bulunan herkes için zor olduğunu söyledi.

Williams, "Bu inanılmaz derecede ciddi bir durum. Binlerce insanla dünyayı dolaşan küresel bir sporuz ve ayrıca seyahat eden taraftar sayısını da hesaba katarsak, o kadar büyük bir hareket var ki, inanılmaz derecede sorumlu ve son derece duyarlı davranmalıyız."

"Ama bu, şu noktada değişken bir hedef. Yetkililerle ve F1 ile de açık bir şekilde temas halindeyiz ve yönerge geldiği anda bunu alıyoruz. Ama şu anda her şey tam anlamıyla saat başı değişiyor."

"F1'i ve bir yarışa katılan personel sayısını düşündüğünüzde oldukça zor bir yönetim süreci. Ayrıca hava ve deniz yoluyla taşıdığımız malzemelerin ve bunların maliyetlerini de hesaba katmak gerekiyor."

"Günün sonunda yarışmak istiyoruz, ancak bunu yaparken insanlarımızı güvende tuttuğumuzdan emin olmalıyız. Sadece gelen bilgileri ve yönergeleri takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Eski F1 pilotu Felipe Massa, koronavirüs salgınının herkes için bir endişe olduğunu, çünkü durumun nasıl gelişeceği konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu söyledi.

Şu anda Formula E'de yarışan Massa, "Bence herkes için biraz korkutucu bir durum."

"Biraz daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Virüs büyüyor, ama ne kadar ciddi? Henüz doğru bilgiye sahip olduğumuzu düşünmüyorum."

"Birçok etkinliğin iptal edildiğini görüyoruz ve belki de böyle büyümeye devam ederse diğerlerini de iptal edeceğiz. Bu yüzden sadece bununla ilgilenmemiz gerekiyor." dedi.

Sonraki haber
Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"

Önceki haber

Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"

Sonraki haber

Resmi: Katar Dünya Superbike yarışı ertelendi

Resmi: Katar Dünya Superbike yarışı ertelendi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
9 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"

1s
2
Formula 1

Haas, 2020'de kötü bir sezon geçirmesi halinde F1'den ayrılacak!

3s
3
Formula 1

Sainz: "Mercedes'i kopyalamak imkansız"

4
Formula 1

Pirelli, Avustralya GP için yapılan lastik tercihlerini açıkladı!

2s
5
Formula 1

Ferrari: "Avustralya'daki tedbirler bizi etkilemeyecek"

Son Videolar

2020 Formula 1 sezonu, Hollanda GP ile başlayabilir 08:04
Formula 1

2020 Formula 1 sezonu, Hollanda GP ile başlayabilir

F1 2020: Takımlar ve sürücülere bir bakış 01:26
Formula 1

F1 2020: Takımlar ve sürücülere bir bakış

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi? 03:27
Formula 1

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi?

2. Barcelona testleri 3. gün özeti 03:16
Formula 1

2. Barcelona testleri 3. gün özeti

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon 01:52
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon

Son Haberler

Resmi: Katar Dünya Superbike yarışı ertelendi
F1

Resmi: Katar Dünya Superbike yarışı ertelendi

Williams: "F1, Coronavirüs karşısında son derece sorumlu davranmalı"
F1

Williams: "F1, Coronavirüs karşısında son derece sorumlu davranmalı"

Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"
F1

Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"

Pirelli, Avustralya GP için yapılan lastik tercihlerini açıkladı!
F1

Pirelli, Avustralya GP için yapılan lastik tercihlerini açıkladı!

Haas, 2020'de kötü bir sezon geçirmesi halinde F1'den ayrılacak!
F1

Haas, 2020'de kötü bir sezon geçirmesi halinde F1'den ayrılacak!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.