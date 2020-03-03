Williams: "F1, Coronavirüs karşısında son derece sorumlu davranmalı"

Şimdilik Avustralya, Bahreyn ve Vietnam Formula 1 yarışlarıyla ilgili belirsizlik devam ederken, Williams, personel ve taraftarların seyahat etmesinden ötürü son derece dikkatli davranması gerektiğini söylüyor.

Londra'daki bir etkinlikte konuşan Williams, durumun içerisinde bulunan herkes için zor olduğunu söyledi.

Williams, "Bu inanılmaz derecede ciddi bir durum. Binlerce insanla dünyayı dolaşan küresel bir sporuz ve ayrıca seyahat eden taraftar sayısını da hesaba katarsak, o kadar büyük bir hareket var ki, inanılmaz derecede sorumlu ve son derece duyarlı davranmalıyız."

"Ama bu, şu noktada değişken bir hedef. Yetkililerle ve F1 ile de açık bir şekilde temas halindeyiz ve yönerge geldiği anda bunu alıyoruz. Ama şu anda her şey tam anlamıyla saat başı değişiyor."

"F1'i ve bir yarışa katılan personel sayısını düşündüğünüzde oldukça zor bir yönetim süreci. Ayrıca hava ve deniz yoluyla taşıdığımız malzemelerin ve bunların maliyetlerini de hesaba katmak gerekiyor."

"Günün sonunda yarışmak istiyoruz, ancak bunu yaparken insanlarımızı güvende tuttuğumuzdan emin olmalıyız. Sadece gelen bilgileri ve yönergeleri takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Eski F1 pilotu Felipe Massa, koronavirüs salgınının herkes için bir endişe olduğunu, çünkü durumun nasıl gelişeceği konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu söyledi.

Şu anda Formula E'de yarışan Massa, "Bence herkes için biraz korkutucu bir durum."

"Biraz daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Virüs büyüyor, ama ne kadar ciddi? Henüz doğru bilgiye sahip olduğumuzu düşünmüyorum."

"Birçok etkinliğin iptal edildiğini görüyoruz ve belki de böyle büyümeye devam ederse diğerlerini de iptal edeceğiz. Bu yüzden sadece bununla ilgilenmemiz gerekiyor." dedi.