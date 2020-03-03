Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
268 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"

paylaşım
yorumlar
Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"
Ekleyen:
, Editör
3 Mar 2020 12:25

Tom Coronel, Ferrari ve FIA arasında yapılan anlaşma sonrası, Max Verstappen'in sözlerinin doğruluğunun kanıtlandığına inanıyor.

Max Verstappen, Ferrari'nin Austin'de zayıf kalmasının yarıştan önce yakıt akış limitiyle alakalı gönderilen teknik direktifle bağlantılı olduğunu söylemişti.

Verstappen, "Hile yapmayı bıraktığınızda, tabii ki bu olur. Ancak evet, bu konuya baktılar. Bu yüzden şimdi onları yakından takip etmeliyiz." demişti.

O dönem Ferrari kanadı, bu açıklamalara sert çıktı ve motor sporları dünyası genç pilota yoğun şekilde yüklendi.

Fakat geçen hafta yayınlanan bir açıklamada FIA'nın Ferrari'nin 2019 güç ünitesi üzerinde yaptığı incelemeyi tamamladığı ve Ferrari ile bu konuda "özel" bir anlaşmaya yapıldığı duyuruldu.

FIA'nın açıklaması, yapısı itibariyle dikkat çekici çünkü açıklamada Ferrari'nin güç ünitesinin tam olarak kurallara uyduğu belirtilmiyor. Dahası özel bir anlaşma olduğunun ve güç ünitelerinin gelecekte daha yakından takip edileceğinin söylenmesi, aslında sıkıntılı bir durum olduğu ancak anlaşma gereği yapılacaklarla sorunun daha fazla ileriye götürülmeyeceği anlaşılıyor.

Tim Coronel, bunun Ferrari'nin hile yaptığının bir göstergesi olduğunu ve Verstappen'in bu konuda haklı çıktığını söyledi.

Coronel, "Eğer bir yerde duman varsa, orada ateş vardır. İnsanlar açıklamasından ötürü Max'e ciddi şekilde yüklendiler, ama sonunda haklıydı. Bu, şimdi bir kez daha ortaya çıktı."

"O dönem teknik direktiften sonra aniden Ferrari'nin eskisi kadar iyi olmadığını gördük."

"Ayrıca açıklamanın yapılma saati ve zamanı da manidar. Bu elbette politik ve akıllıca bir durum."

"Gerçekten tam olarak ne olduğunu öğrenmek isterim. FIA ve Ferrari durumu örtme konusunda gerçekten çok iyi. Fakat net olan bir şey var; Max kesinlikle haklıydı." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
Pirelli, Avustralya GP için yapılan lastik tercihlerini açıkladı!

Önceki haber

Pirelli, Avustralya GP için yapılan lastik tercihlerini açıkladı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
9 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"

43dk
2
Formula 1

Haas, 2020'de kötü bir sezon geçirmesi halinde F1'den ayrılacak!

2s
3
Formula 1

Pirelli, Avustralya GP için yapılan lastik tercihlerini açıkladı!

1s
4
Formula 1

Ferrari: "Avustralya'daki tedbirler bizi etkilemeyecek"

3s
5
Formula 1

Ferrari: “Fark çok büyük olursa erkenden 2021’e odaklanabiliriz”

Son Videolar

2020 Formula 1 sezonu, Hollanda GP ile başlayabilir 08:04
Formula 1

2020 Formula 1 sezonu, Hollanda GP ile başlayabilir

F1 2020: Takımlar ve sürücülere bir bakış 01:26
Formula 1

F1 2020: Takımlar ve sürücülere bir bakış

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi? 03:27
Formula 1

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi?

2. Barcelona testleri 3. gün özeti 03:16
Formula 1

2. Barcelona testleri 3. gün özeti

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon 01:52
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon

Son Haberler

Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"
F1

Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"

Pirelli, Avustralya GP için yapılan lastik tercihlerini açıkladı!
F1

Pirelli, Avustralya GP için yapılan lastik tercihlerini açıkladı!

Haas, 2020'de kötü bir sezon geçirmesi halinde F1'den ayrılacak!
F1

Haas, 2020'de kötü bir sezon geçirmesi halinde F1'den ayrılacak!

Ferrari: "Avustralya'daki tedbirler bizi etkilemeyecek"
F1

Ferrari: "Avustralya'daki tedbirler bizi etkilemeyecek"

Vietnam, İtalya'dan gelen herkesi karantinaya alacak!
F1

Vietnam, İtalya'dan gelen herkesi karantinaya alacak!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.