Coronel: "Verstappen'in 'hile' açıklaması doğru çıktı"

Max Verstappen, Ferrari'nin Austin'de zayıf kalmasının yarıştan önce yakıt akış limitiyle alakalı gönderilen teknik direktifle bağlantılı olduğunu söylemişti.

Verstappen, "Hile yapmayı bıraktığınızda, tabii ki bu olur. Ancak evet, bu konuya baktılar. Bu yüzden şimdi onları yakından takip etmeliyiz." demişti.

O dönem Ferrari kanadı, bu açıklamalara sert çıktı ve motor sporları dünyası genç pilota yoğun şekilde yüklendi.

Fakat geçen hafta yayınlanan bir açıklamada FIA'nın Ferrari'nin 2019 güç ünitesi üzerinde yaptığı incelemeyi tamamladığı ve Ferrari ile bu konuda "özel" bir anlaşmaya yapıldığı duyuruldu.

FIA'nın açıklaması, yapısı itibariyle dikkat çekici çünkü açıklamada Ferrari'nin güç ünitesinin tam olarak kurallara uyduğu belirtilmiyor. Dahası özel bir anlaşma olduğunun ve güç ünitelerinin gelecekte daha yakından takip edileceğinin söylenmesi, aslında sıkıntılı bir durum olduğu ancak anlaşma gereği yapılacaklarla sorunun daha fazla ileriye götürülmeyeceği anlaşılıyor.

Tim Coronel, bunun Ferrari'nin hile yaptığının bir göstergesi olduğunu ve Verstappen'in bu konuda haklı çıktığını söyledi.

Coronel, "Eğer bir yerde duman varsa, orada ateş vardır. İnsanlar açıklamasından ötürü Max'e ciddi şekilde yüklendiler, ama sonunda haklıydı. Bu, şimdi bir kez daha ortaya çıktı."

"O dönem teknik direktiften sonra aniden Ferrari'nin eskisi kadar iyi olmadığını gördük."

"Ayrıca açıklamanın yapılma saati ve zamanı da manidar. Bu elbette politik ve akıllıca bir durum."

"Gerçekten tam olarak ne olduğunu öğrenmek isterim. FIA ve Ferrari durumu örtme konusunda gerçekten çok iyi. Fakat net olan bir şey var; Max kesinlikle haklıydı." dedi.

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