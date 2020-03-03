Raikkonen: "Ailem, yarışmaktan çok daha önemli"

İlk yarışına 2001 yılında çıkan Kimi Raikkonen, uzun zamandır Formula 1'de yarışıyor ve bu yıl tüm zamanların en çok yarışan pilotu olma rekorunu eline geçirecek.

Raikkonen şu anda 40 yaşında ve gridin en yaşlı ismi konumunda yer alıyor.

Bununla birlikte Fin pilotun biri kız ve diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.

Sık sık ailesiyle çeşitli etkinliklere katılan Raikkonen, “Formula 1, yarışmaktan çok daha fazlası olmasına rağmen yarışmayı seviyorum. Eğer yaptıklarımı sevmeseydim, o zaman burada olmazdım."

"Çok sayıda taraftarım olmasına sevindim, ama benden hoşlanmayan insanlar da var. İnsanlar aracı sürme şeklimden hoşlanıyorsa bu harika, hoşlanmıyorsa da sorun yok. Çünkü herkes olduğu gibidir."

"Asla bir şeyi birisini memnun etmek için bir şey yapmam. Gerekli olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum ve kesinlikle basının manşetlerine çıkacak hiçbir şey yapmıyorum."

"Baba olmak, hayat programınızı ciddi şekilde değiştiriyor. Ayrıca heyecanlanmanız için daha fazla neden var. Her şeyin sonunda, çocuklarınızın size ihtiyacı var ve doğdukları günden itibaren hayatta sizin için daha önemli hale gelen şeyler ortaya çıkıyor."

"Yarışmayı sevmeme rağmen ailem benim için yarışmaktan çok daha önemli. Uzun süre evden uzakta kaldığımda ailemi gerçekten özlüyorum ve işimin en zor yanı bu. Dışarıda göründüğünden daha fazla sıkıntı var."

"Baba olmayı seviyorum. Çocuklar büyüdükçe daha ilginç oluyorlar. Onlarla zaman geçirmeyi seviyorum. Evde olabildiğince fazla zaman geçirmek, çocuklarla oynamak ve büyümelerine yardımcı olmak benim için önemli bir şey." dedi.

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