Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi
Williams Advanced Engineering'in adı artık WAE Technologies olacak.
Williams Formula 1 takımının sahibi olan Williams Grand Prix Holdings, Williams Advanced Engineering departmanının çoğunluk hissesinin 2019 sonunda satılacağını duyurmuştu.
İngiliz yatırım şirketi EMK Capital, satın alımı gerçekleştiren taraf oldu fakat Williams Grand Prix Engineering'in belli oranda hissesi vardı.
Fakat Avustralya'nın en zengin işadamlarından Andrew Forrest'ın sahibi olduğu Fortescue Metals Group, 2022 yılının başında Williams Advanced Engineering'in hisselerini EMK Capital ve Williams Grand Prix Engineering'den satın aldı. Anlaşma toplam 222,3 milyon dolar tutarındaydı.
Satın alınan şirket, Fortescue'nun temiz enerji geliştirme bölümüne entegre edildi.
Williams Grand Prix Engineering'in adı, şimdi WAE Technologies olarak değiştirildi ve artık Formula 1 ile ilişkili olmayacak.
WAE Technologies CEO'su Craig Wilson şunları söyledi: "Şirketin büyüme sürecinde yeni bir aşamaya giriyoruz, bu nedenle kendimizi ayrı bir işletme olarak konumlandırmak için yeni bir isim seçmenin vakti geldi."
"Fortescue'nun kontrolü altında misyonumuz, yeni nesil teknolojilerle ilerleme sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek olacak."
"Williams F1'e yıllar boyunca verdiği tüm destek için teşekkür ediyoruz ve WAE Technologies olarak artık yeni bir sayfa açıyoruz."
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