Antonelli: "Çok zor bir galibiyet oldu"
Belçika Grand Prix'sini kazanan Kimi Antonelli, sanal güvenlik aracıyla liderliği kaybetmesine rağmen pes etmeyerek zorlu bir zafer elde ettiğini söyledi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Belçika Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada görerek podyumun zirvesine çıkan Kimi Antonelli, yarışın ardından basına konuştu. Son dönemde yaşadığı şanssız ve zorlu yarışların ardından yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşayan genç pilot, Spa-Francorchamps pistindeki amansız mücadeleyi değerlendirdi.
Pole pozisyonundan başladığı yarışta stratejik engellere rağmen pes etmeyen Mercedes pilotu, zaferin ardından şu ifadeleri kullandı: "Birkaç zorlu yarışın ardından yeniden podyumun en üst basamağına dönmek gerçekten harika bir duygu.”
“Pist üstünde tam anlamıyla dişe diş, kıran kırana bir mücadele verdik. Sanal güvenlik aracı periyodunda liderliği kaybettik ama sonrasında pes etmeyerek yolumuzu bulmayı ve yerimizi geri almayı başardık.”
“Çok zor bir galibiyet oldu çünkü arkamızdaki Charles Leclerc son derece hızlıydı ve yarış boyunca onlara karşı yerimizi korumak, avantajı elimizde tutmak için sınırlarımızı sonuna kadar zorlamak zorunda kaldık."
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