Marko: "2023 için iyimseriz"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2023 performansları konusunda iyimser hissettiğini söyledi.
Red Bull, 2021 bütçe sınırını ihlal etmesinin ardından 7 milyon dolar para cezasına çarptırılmakla kalmadı, aynı zamanda rüzgar tüneli ve CFD kullanımında %10 kısıtlama aldı.
Red Bull zaten 2022 şampiyonluğunu kazandığı için, mevcut takımlar arasında en az süreye sahip olan ekipti, dolayısıyla ceza bu handikabı daha da artırdı.
Ancak Red Bull, 2022 sezonundaki 22 yarışta 17'sini kazandı ve kurallar büyük oranda aynı kalacağı için, yeni yıla sağlam bir temelle başlayacaklar.
Helmut Marko'ya göre RB19, halihazırda zaten "güçlü bir temele" sahip ve bu sayede geriye düşmeleri pek olası değil. Yine de gelişim savaşında her zaman doğru adımı atmaları gerektiğinin farkında.
ServusTV'ye konuşan Marko,"Elbette rüzgâr tünelinde geçirdiğimiz saatler azalıyor."
"Bu da takım olarak çok verimli çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Denediğimiz her şey bizi ileriye götürmeli."
"Fakat neyse ki gelecek yılki teknik değişiklikler o kadar büyük değil. Bu da iyi bir temel pakete sahip olduğumuz anlamına geliyor."
"Takım kenetleniyor ve Max hâlâ biraz daha iyiye gidiyor. Sonuç olarak yeni sezona temkinle fakat iyimserlikle girebiliriz."
"Red Bull'da aracı son ana kadar geliştirmek gibi bir geleneğimiz var. Ancak aracın konsepti zaten hazır."
"Gayet başarılı 2022 aracı üzerine daha fazlasını ekleyebiliriz." dedi.
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