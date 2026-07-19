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Formula 1 Belçika GP

Leclerc: "Son ana kadar galibiyete inandım"

Belçika’da ikinci sırayı alan Charles Leclerc, Sanal Güvenlik Aracı’yla şans bulduklarını ve son ana kadar galibiyete inandığını belirtti.

Neşe Akkoyun
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Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / Getty Images

Belçika Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, podyum töreninin ardından yaptığı açıklamalarda yarış içindeki hissiyatını ve takımın kaydettiği gelişimi değerlendirdi. Yarış boyunca zafer için mücadele ettiğini vurgulayan Monakolu pilot, araçtaki sürüş hissiyatının zamanla daha iyiye gittiğini söyledi.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, pazar günkü mücadeleyi ve lastik yönetimini şu sözlerle özetledi: "Son ana kadar galibiyete inandım.” 

“Doğru zamanda devreye giren Sanal Güvenlik Aracı ile şans biraz bizim yanımızdaydı ancak genel olarak yarış tempomuz da nispeten güçlüydü.”

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: John Thys / AFP via Getty Images

“Sert lastiklere geçtiğim bölümde, özellikle ilk beş altı tur boyunca ön aksta ciddi bir yol tutuş sorunu yaşadım ve zorlandım.” 

“Neyse ki ilerleyen turlarda lastikler biraz daha iyi bir hissiyata kavuştu ve ritmimi yeniden bulabildim. Şu an araç içinde kendimi çok daha iyi hissediyorum.” 

“Elbette hâlâ yapmamız gereken çok iş var ama bu hafta sonunun ileriye doğru atılmış kesin bir adım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

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