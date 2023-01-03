Ferrari, iki önemli sponsorunu ve 55 milyon doları kaybetti

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RacingNews365'in edindiği bilgilere göre Ferrari ve kripto şirketi Velas, zorlu geçen ilk yılın ardından yollarını ayırma kararı aldı.

Dün Ferrari'nin yeni yıl sponsor listesini inceleyenler, Velas'ın yanı sıra Snapdragon logosunun artık sponsorlar arasında yer almadığını fark ettiler. Her ikisi de Ferrari'nin premium sponsorları arasında yer alıyordu.

Aslına bakılırsa Velas'la yolların ayrılması biraz şaşırtıcı oldu çünkü taraflar arasındaki anlaşma uzun vadeliydi. Ancak RacingNews365, iki taraf arasında bazı ihlaller yaşandığını ve sonuç olarak tarafların yollarını ayırdığını öğrendi.

Daha önce de Mercedes'in partneri FTX iflas etmiş ve Mercedes'e yaklaşık 15 milyon dolar borçlanmıştı.

Haberde Snapdragon ile yolların ayrılması kararının ise karşılıklı olarak alındığı ve resmi açıklamanın yakında yapılacağı belirtildi.

Bu iki sponsorun kaybı Ferrari'ye pahalıya patlayacak çünkü her iki şirket de İtalyan ekibe önemli miktarda para ödüyordu.

RacingNews365'in haberine göre Velas anlaşması yıllık 30 milyon dolar değerindeydi. Snapdragon ise 25 milyon dolar ödüyordu. Bu da Ferrari'nin 55 milyon dolarlık kayıp yaşayacağı, dolayısıyla da ticari gelirinin yaklaşık dörtte birini kaybedeceği anlamına geliyor.

Şimdilik taraflardan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.