Vowles: "Ocon, Formula 1'de kalmalı"

James Vowles, Williams'a katılmadan öncede Mercedes'te çalıştı ve bir dönem Esteban Ocon'un da dahil olduğu genç sürücü programını yönetti.

Dolayısıyla Vowles Fransız sürücüyü yakından tanıyor ve profesyonel niteliklerini çok takdir ediyor.

Ocon'un Alpine F1 ile olan işbirliği bu yıl sona erecek ve kariyerine nerede devam edeceğine dair resmi bir bilgi yok fakat Haas ile sözleşme imzalayacağına dair söylentiler var.

Fakat Williams'ta da boş bir koltuk var ve Vowles geçtiğimiz günlerde sürücü seçeneklerinin azaldığını söylemişti.

İspanyol Marca gazetesine konuşan James Vowles, Ocon hakkında pozitif konuştu.

Vowles, "Esteban hızlı bir sürücü ve Alpine'de Alonso ile birlikte yarışırken sıralama turlarında neredeyse aynı seviyedelerdi."

"Bence eleştirmenler onun hakkında ne söylerse söylesin, Formula 1'de kalması gerekiyor."

"Monaco'daki olaydan sonra onu aradım ve konuştuk. Bence insanlar ona çok sert davranıyor."

"Genelde takım arkadaşıyla arasında çok yakın savaşlar oluyor; dolayısıyla aralarında olay yaşanma ihtimali hep var." dedi.

Ancak Vowles, Esteban Ocon'u sürücü adayları arasında yer alıp almadığını doğrulamadı.