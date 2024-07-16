Coulthard ve Weber 2026'da değişecek olan F1 regülasyonlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi

FIA, Haziran ayında F1 2026 sezonu için teknik düzenlemeleri açıkladı ve bataryaya daha fazla vurgu yapılmasıyla birlikte Coulthard, bunun sporu kökten değiştireceğini söyledi.

F1 tarihinde ilk kez, 2026'dan itibaren güç, içten yanmalı motor ve elektrik gücü arasında %50-%50 olarak bölünecek ve karmaşık MGU-H sistemi kaldırılacak.

Christian Horner, bu kadar büyük bir bataryayı barındırmak için "Frankenstein" tarzı araçlara ihtiyaç duyulacağı konusunda uyarırken, Coulthard da bunun "tur profilini değiştireceğini" belirtti.

“Yıllar önce, bir sürücü olduğum zaman, bana düzenlemeler hakkında ne düşündüğüm sorulduğunda, düşünmediğimi söyledim ve o zaman işim buydu”

“Bu, Adrian [Newey] ve teknik ekibin düşünmesi gereken bir şey.

“Benim işim, sportif kuralları düşünmek, neyden faydalanabilirim, avantaj sağlayabileceğim senaryolar nelerdir? Ben, etkim olabilecek alanlara odaklanmıştım.”

“Bunu söyledikten sonra, mühendisler ve sürücüler tarafından paylaşılan bir endişem var ki, onları yüzde 50 elektrikli, içten yanmalı motora geçtiğinizde bu, tur profilini ve araçların nasıl gelişeceğini değiştiriyor.”

“Klasik yarış kurallarına göre maksimum hızınız düzlüklerin sonundadır ve sonra viraja girersiniz.”

“Gerçek şu ki, hızlanacaklar ve sonra frenleme noktasına doğru yavaşlayacaklar, bu yüzden Vmax’iniz düzlüğün ortasında bir yerde olacak, bu da farklı bir yarış tarzı.”

“Hepsi yarışacak, en iyi sürücüler kazanacak, en iyi takımlar kazanacak. Ancak algılama şeklimiz değişecek.” dedi Coulthard.

Coulthard, Daniel Ricciardo’nun yanında konuşuyordu ve Avustralyalının geç fren yaparak yaptığı geçişlerin yeni düzenlemeler altında gerçekleşmeyebileceğini öne sürdü.

“Frenleme noktasında daha yavaş olurlarsa, daha geç fren yapacaklar. Bu yüzden daha kısa bir frenleme mesafesine sahip olabilirler ki bu da geçişlere zararlı olabilir yani Daniel Ricciardo’nun içeriden yaptığı dalışlar gerçekleşmeyebilir.” dedi.

Coulthard, yeni kurallar hakkında endişelerini dile getiren tek kişi değildi; bir başka eski Red Bull sürücüsü Mark Webber, ağırlık sorununu vurguladı.

F1 2026 araçları, mevcut araçlarından 30 kg daha hafif olacakken, Avustralyalı bunun çok daha fazla olması gerektiğini ve daha ağır araçların daha hafif olanlardan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

“Ağırlık büyük bir problem.”

“30 kilo daha az, bir tenis raketindeki bir tel gibi. Hiçbir şey değil. Bu yüzden gelecekte araçtan 150 kilo çıkarmaya gerçekten çalışmaları gerekiyor.”

“Hafif araçlar aynı zamanda daha güvenliler. Araçlar daha ağır olduğunda sürücüler için bu kadar güvenli değil.”

“Brezilya'da hafif bir Formula 1 aracı ve ağır bir spor araba ile aynı köşede kaza yaptım ve çarpışmada, ekstra ağırlığa sahip olmak gerçekten yardımcı olmuyor çünkü sürücüler hala o eylemsizliğin bir parçası. Yani daha hafif bir araca sahip olmak çok daha güvenli.” dedi Weber.