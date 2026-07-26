Formula 4 İtalya: Alp Aksoy istikrarlı sonuçlarla puan topladı!
Genç temsilcimiz Alp Aksoy, İtalya Formula 4 Şampiyonası’nın Mugello ayağını istikrarlı sonuçlarla tamamladı.
Alp Aksoy
Temsilcimiz üçüncü yarışı altıncı sırada tamamlarken, hafta sonunun final yarışında beşinci oldu.
İtalya Formula 4 Şampiyonası’nın Mugello ayağında değişken hava koşulları pilotları zorlarken, Alp Aksoy hafta sonundan güçlü puanlarla ayrıldı.
Yağmur ve farklı lastik stratejilerinin belirleyici olduğu üçüncü yarışta damalı bayrağı altıncı sırada gören genç temsilcimiz çaylak klasmanında da podyuma çıkmayı başardı. Yarışı Mercedes Junior Team pilotu Andy Consani kazanırken, Bader Al Sulaiti ikinci ve Oleksandr Bondarev üçüncü oldu.
Hafta sonunun dördüncü ve son yarışında ise temposunu daha da yükselten Alp Aksoy, finiş çizgisini beşinci sırada geçerek Mugello hafta sonunu ilk beş içerisinde tamamladı. Genç temsilcimiz, aldığı sonuçlarla hem genel klasmanda önemli puanlar topladı hem de sezonun devamı öncesinde yükselen formunu bir kez daha ortaya koydu.
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