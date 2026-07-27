Parmac’dan Toprak’a övgü: “Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip”

GPOne’a konuşan Giribuola, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun geç frenaj yeteneğinin yanında hızlı virajlarda sergilediği agresifliğe de takımca hayran kaldıklarını belirtti: "Toprak da tıpkı Dovizioso gibi geç fren yapan sürücüler grubunda yer alıyor.”

“Ancak Dovi belirli sektörlere daha bağımlı bir sürücüydü; örneğin geç frenajda çok iyi olsa da Phillip Island gibi yüksek hızlı bölümleri olan pistlerde ciddi şekilde zorlanırdı.”

“Toprak'sa yüksek hızlı bölümlerde bile tam anlamıyla saf bir yetenek. Adeta büyülü bir şekilde sürüyor.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Bazı virajlara o kadar agresif bir giriş yapıyor ki izlerken biz bile korkuyoruz.”

“Yani sadece sert bir frenaj ustası değil, aynı zamanda diğer alanlarda da parlak, çoğu açıdan potansiyeli olan bir sürücü."

Giribuola, temsilcimizin bir diğer özelliğininse önündeki rakibi kopyalama yeteneği olduğunu vurguladı: "Toprak hangi sürücüyü takip ederse etsin, daha önce hiç yapmadığı şeyleri bile anında öğrenip önündeki sürücünün temposuna ayak uydurabiliyor.”

“Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip; hızlı öğreniyor. Sadece önünde bir referans noktasının olması bile devasa bir fark yaratmasına yetiyor; oysa birçok sürücü kendisinden hızlı birini takip etmekte zorlanır."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yamaha ile çok yıllık bir sözleşmesi bulunan temsikcimiz Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon da Pramac Yamaha bünyesinde yarışmaya devam edecek. 2027 sezonunda MotoGP'nin WorldSBK'dan alışkın olduğu Pirelli lastiklerine geçecek olması, temsilcimizin rakipleri karşısında büyük bir avantaj sağlamasına yarayabilir.

Öte yandan Yamaha cephesinde geleceğe yönelik kadro hareketliliği de sürüyor. Pramac tarafında Toprak'ın yeni takım arkadaşının Moto2'nin iddialı ismi Izan Guevara olması beklenirken, fabrika Yamaha takımında Fabio Quartararo ve Alex Rins'in yerini Jorge Martin ile Ai Ogura alacak. Quartararo'nun Honda'ya geçeceği, Rins'in ise 2027 için WorldSBK seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor.