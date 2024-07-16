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Formula 1

Resmi: Haas, Ferrari ile arasındaki ortaklığı uzattı!

MoneyGram Haas F1 takımı, Scuderia Ferrari ile teknik ortaklığını 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Rümeysa Öztürk
The Haas logo on a hospitality unti

The Haas logo on a hospitality unti

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

MoneyGram Haas F1 takımı, Scuderia Ferrari ile uzun süredir devam eden teknik iş birliğini uzatmaktan memnun olduğunu açıkladı. Bu, Amerikan takımının 2028 F1 sezonunun sonuna kadar Ferrari'nin güç ünitelerini kullanmaya devam edeceği anlamına geliyor.

2026 yılında uygulamaya konulacak yeni güç ünitesi regülasyonlarıyla MoneyGram Haas F1 Takımı ve Scuderia Ferrari arasındaki uzatılmış olan bu anlaşma, Kannapolis merkezli takım için uzun vadeli motor stabilitesi sağlayacağı anlamına geliyor. İki organizasyonun arasındaki ilişkinin başlangıcı, Haas F1 takımının 2016 yılında ilk kez Formula 1'e girmesine kadar uzanıyor. Haas F1 ve Ferrari ile birlikte 178 yarışa çıktı. 

2026 güç ünitesi regülasyonları, mevcut 1.6 litrelik V6 turboşarjlı içten yanmalı hibrit motorlara yeni bir görünüm kazandıracak ve sürdürülebilirliği artırmak için motorun hibrit bileşenlerinden daha fazla güç elde edilirken, geliştirilmiş güç üniteleri de ilk kez tamamen sürdürülebilir yakıtlarla çalışacak.

MoneyGram Haas F1 Takımı takım müdürü Ayao Komatsu, "Scuderia Ferrari ile olan ilişkimizi 2028 yılına kadar uzatacağımız için heyecanlıyım" dedi ve şöyle devam etti:

''Kuruluşumuzdan bu yana, yalnızca Ferrari güç üniteleriyle yarıştık ve  bu istikrarın bir sonraki güç ünitesi regülasyonlarıyla sürmesi, devam eden gelişimimizin önemli bir parçası."

"Scuderia Ferrari ile olan ilişki bizim için her zaman özel oldu. Son dokuz sezon boyunca bizim için değerli bir teknik ortak olmaya devam ettiler. Artık önümüzde daha çok sezon olduğu için mutluyum ve projemize olan inançlarını göstermeye devam ettikleri için Fred Vasseur'a ve Scuderia Ferrari'deki diğer birçok kişiye teşekkürlerimi sunuyorum."

"Bu duyuru, MoneyGram Haas F1 Takımının uzun vadeli tutkusunun bir başka örneği. Spordaki yatırımımız ve büyümemiz devam ediyor." dedi. 

MoneyGram Haas F1 Takımı şu anda Takımlar Şampiyonası'nda yedinci sırada yer alıyor. 

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