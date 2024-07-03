Tost: "İngiliz taraftarlar muhtemelen Verstappen'i yuhalayacak"

Britanya Grand Prix'si, Max Verstappen ve Lando Norris arasındaki kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak gibi görünüyor.

Red Bull Racing'in yıldızı Verstappen ve McLaren pilotu Norris, geçtiğimiz Pazar günü sergiledikleri performansı Silverstone'da da devam ettirecekler.

Verstappen'in taraftar desteği Silverstone pistinde Red Bull Ring'deki kadar güçlü olmayacak. Bu kez, İngiliz halkının desteği Norris'in tarafında olacak.

Toro Rosso/AlphaTauri'nin eski patronu Franz Tost, Auto Bild'e verdiği röportajda bu duruma dikkat çekerek, 30 yıl önce Michael Schumacher ve Damon Hill arasındaki rekabet sırasında benzer bir durumun yaşandığını hatırlattı.

Tost, "İngilizler muhtemelen Max'i yuhalayacak. Fakat bir tür övgü olarak algılanabilir."

"Michael Schumacher de Silverstone'da her zaman yuhalanırdı çünkü zamanında Damon Hill'den daha hızlıydı."

"Norris, Verstappen'in kendisine verip, kolayca geçmesine izin vereceğine gerçekten inanıyor mu? Bence bu sorunun cevabını Britanya Grand Prix'sinde alacağız." dedi.