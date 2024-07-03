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Formula 1 Britanya GP

Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bu hafta sonu Silverstone yarışı için yeni güncellemeler hazırladıklarını doğruladı.

Ezel Tan
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, takımın Britanya Grand Prix'sine aracın aerodinamik performansını artıracak yeni parçalar getireceğini söyledi.

Hafta sonu öncesinde konuşan Vasseur şöyle dedi: "İtalya ve Britanya yarışları daha uzun süredir takvimde yer alıyor."

"Silverstone, aracın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkaran ve en iyi sürücülerin fark yaratabileceği yüksek hızlı virajlara sahip."

"Maranello'daki mühendislerimiz tarafından SF-24 için geliştirilen güncelleme paketinin, aerodinamik yere basma gücünü artırmamızı sağlayacak iyi bir paket olduğuna inanıyorum ve şimdi bizlere bu paketin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak düşüyor."

"Bu hafta sonu standart formata geri dönüyoruz. Bu sayede ayar yapmamıza ve güncellemelerden faydalanmamıza olanak tanıyacak üç saatlik antrenman seansımız olacak."

"Ancak daha önce de söylediğim gibi aracı doğru şekilde ayarlayabilmek, yeni parçalara kıyasla daha büyük bir etki yaratacak."

"Charles ve Carlos'un sıralamada daha üst sıralarda yer alabilmeleri ve yarışta en önde mücadele edebilmeleri için daha iyi bir iş çıkarmalıyız."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

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