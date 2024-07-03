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Formula 1 Avusturya GP

Wolff: ''Neredeyse her yarışta' güncelleme getirmeyi planlıyoruz"

Toto Wolff, Mercedes'in 'neredeyse her yarış haftasında' araç için güncelleme getirmeyi planladığını söyledi.

Rümeysa Öztürk
Toto Wolff, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toto Wolff, Mercedes fabrikasının 2024 F1 aracını geliştirmek için bu kadar hızlı çalıştığını hiç görmediğini söyledi. 

Mercedes, agresif geliştirme çabasının arasında sorunlu W15'i, son yarışlarda ilerletmek amacıyla birçok güncelleme yaptı. F1 2024 sezonuna hayal kırıklığıyla başlayan Mercedes, sezonun yarısında yeniden ön sıralarda rekabet edebilmenin keyfini çıkarıyor. 

George Russell, Max Verstappen ve Lando Norris'in arasındaki çarpışmadan yararlanarak, Avusturya'da beklenmedik bir galibiyet elde etti ve takımın Kanada ve İspanya'da arka arkaya podyuma çıkmasının ardından bu galibiyeti aldı.

Avusturya'da medyaya konuşan Wolff, ''Mercedes 'neredeyse tüm yarışlarda' güncellemeler getirmeyi planlıyor.''

''Neredeyse tüm yarışlarda güncelleme getirmeyi düşünüyoruz. Fabrika tüm gücüyle çalışıyor.''

''12 yıldır geliştirebileceğimiz, tasarlayabileceğimiz, üretebileceğimiz ve piste getirebileceğimiz kaliteli parçalara daha önce hiç sahip olmamıştık. Gerçekten bu hızda çalışan bir fabrika hiç görmemiştim.''

''Her yarışta güncellemeler getirdik. Şu an her yarışta güncellemeler getireceğiz ve umarım yaz tatiline kadar bir adım daha atabiliriz. Red Bull ile aramızdaki açığı kapatabilmek için şu anda herkes çok fazla çalışıyor.''

''Sanırım 70 turda 15 saniyeydi. Yani onda ikisi (Avusturya GP'de bir turun saniyesi). Bu iyi bir şey. Bu üçüncü sırada olmak demek. Bu turu yarıya indirebilirsek, ön sırada yarışabiliriz. '' dedi. 

Mercedes, Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sırada olmayı sürdürüyor. Ancak takım, geçen haftalarda cesaret verici ilerleme sayesinde moral buluyor.

Wolff, F1 2024 sezonu bitmeden önce Mercedes'in, artık hak edeceği yarış galibiyetleri için mücadele etme yolunda ilerlediğine inanıyor. 

Wolff, ''Biz hız olarak, en hızlı üçüncü araçtık. Son 3 haftadır böyleydik ve bu yönde ilerlediğimizi ve güçlendiğimizi görmek oldukça cesaret verici.''

''Ancak Pazar günü yarış yapılıyor. Bazen arka tarafta kalıyorduk ve şu an öndeki kazadan faydalandık. Bu yıl Avusturya'daki galibiyetin cebimizde olması güzel. Bu yıl, 4 takımın yarış kazandığı anlamına geliyor. 2011'den bu yana yarış kazanamadığımız yıl, 2023 yılıydı.''

''Bunu bilmek güzel ve takım olarak, galibiyet için mücadele edebileceğimiz gerçek performansla bir noktaya gelme konusunda büyük bir hız yakaladık ve böyle devam edeceğimizi düşünüyorum.'' dedi. 

 

 

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