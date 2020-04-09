Todt, üreticileri kaybetme riskine karşı F1’i uyardı

FIA, F1’deki maliyetleri azaltmak için zorlarken, Todt 10 takımın da gridde kalmasını garanti olarak görmediğini söyledi.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda konuşan Todt, tüm takımların 2021’de gridde yer alacağından emin olup olmadığı sorulduğunda, “Hayır. Ancak gelecek sene herkesin gridde kalmasını umuyorum.”

“Bu yüzden herkesi dinlemeliyiz. Büyük takımlar konusunda bile, her şeyi garanti görmemeliyiz. Bu yüzden her şeyi düşünmeliyiz. Alçakgönüllü olmalıyız. Motor sporlarını seviyoruz. Ancak bu, toplum için temel bir şey değil. Bu yüzden doğru seçimleri yaptığımızdan, doğru kararları verdiğimizden emin olmalıyız.”

“Her felakette, her krizde birçok kötü şey yaşarsınız, ancak bazı iyi şeyler de olur. Bu yüzden iyi şeyler arasında, gelecek için işleri daha iyi hale getirme fırsatı var.”

“Ve genel olarak F1 için, bazı makul olmayan ve ele alınması gereken sınırlara ulaştık.”

“Bu sabah F1 Grubu ile birlikte takımlara kabul ettirmek istediğimiz şeyi hesaplıyordum. Bütçenin küçük bir takım için 150 milyon, büyük bir takım için 300 milyon doların üzerinde olduğunu hesapladım ve buna, üreticilerin motor gelişimi için harcadıkları para dahil değil."

“Bu hâlâ çılgınca. Yani nerede olduğumuzu hayal edebilir misiniz? Ve hâlâ bazılarının direnişiyle karşı karşıyayız.”

“Ancak şu anda bir üreticinin önceliğinin yarışlar olduğunu düşünmüyorum.”

“Bugün Sürdürülebilir Gelişim Hedefi konusunda bir Birleşmiş Milletler raporu okuyordum ve bu, 25 milyon insanın işini kaybedebileceğini belirtiyordu. Bu yüzden tüm şirketlerin programına saygı duyuyorum.”

“Ancak bir şirket, bir yarış takımındaki birkaç kişiyi kaybederse, bunun dramatik olacağını düşünmüyorum. Dramatik olacak olan şey, F1’deki dört takımı kaybetmek olurdu.”

“Herkesin büyük resmi görmesini umuyorum. Ve Formula 1 Grubu ile yapmaya çalıştığımız şey buydu.”

“Birkaç takım sahibi ya da takım sponsorunun, motivasyonu koruyacağından eminim. Onların hevesini kırmadığımızdan emin olmalıyız. Çünkü ‘Tüm bunlardan sonra bunun amacı ne? Bunu hâlâ seviyor muyum? Buna hâlâ ihtiyacım var mı?’ diyebilirler.”

“Bu yüzden onları, sporu hâlâ sevdiklerinden emin olmaları için cesaretlendirmeliyiz. Bu konuda bir sorumluluğumuz var.”

“Ancak dürüst olmak gerekirse, onların adına konuşamam. Onların işlerini ve ne durumda olduklarını ayrıntılı olarak bilmiyorum. Formula 1 var olduğundan bu yana insanlar gelip gittiler. Umarım bu sefer kalırlar.” ifadelerini kullandı.