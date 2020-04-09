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Formula 1 / Son dakika

Barrichello, Senna'nın Irvine'ı şamarlamasına şahit olmuş

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Barrichello, Senna'nın Irvine'ı şamarlamasına şahit olmuş
Ekleyen:
, Repórter
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
9 Nis 2020 18:08

Eski Formula 1 pilotu Rubens Barrichello, 1993 Japonya GP sonrasında Ayrton Senna ile Eddie Irvine arasında yaşanan kavgaya bizzat şahit olduğunu söyledi.

Motorsport.com Brezilya edisyonu ile özel röportajında Barrichello, Irvine ile Senna arasında yaşanan ünlü kavgaya dair hatırasında kalanları açıkladı.

Irvine, Formula 1'deki ilk yarışı olan 1993 Japonya'da Jordan ile 6. olarak önemli bir sonuç elde etmişti ancak yarış sonrasında yaşananlar tarihe geçti. Basın toplantısını kısa kesip Jordan misafirhanesinde Irvine'a şamar atan Senna, bu olaydan dolayı ertelemeli 2 yarıştan men cezası aldı.

Barrichello, "Ayrton, Irvine'a tur bindirmeye yaklaşıyordu ancak bunu yapamadı. Eddie onu pek takmadı ve normal bir şekilde sürmeye devam etti. Ayrton o kadar kızmıştı ki, yarış bittiğinde Jordan'ın odasına gitti. Ben de oradaydım."

"Irvine ile konuşmaya geldi ve 'Dostum, sen delirdin mi? Mavi bayrak ne işe yarıyor bilmiyor musun?' dedi. Bunun üzerine Irvine 'Nolmuş yani?' gibi bir cevap verdi. Bunun üzerine Ayrton'un gerçekten kızmaya başladığını gördüm."

"Bu hikaye ünlü ancak arka planda gördüklerim olmadan o kadar olmazdı. Ayrton sağ eliyle vuracakmış gibi geldi ve bunu yaptı. Irvine'a vurdu! Irvine benim olduğum yere, odanın arka tarafına düştü."

"Irvine çok çılgındı. Senna'yı seviyordu ve çizgili turuncu kaskı dahi Senna'nın kaskına benziyordu. Yani sevdiği adam ona... Ardından takımdaki isimler onunla konuştular. 'Efsane pilotun şamarını yedin!' diyorlardı."

"Irvine bunu takmıyordu, gerçekten takmadı. Şamar yemişti ama sonrasında 'Bu şamarı yemem iyi oldu. Bu hikayeyi çocuklarıma ve torunlarıma anlatacağım' diyordu. Ben de o odadaydım!" dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Ayrton Senna Şimdi al , Eddie Irvine , Rubens Barrichello
Editör Carlos Costa

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