Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Nisan

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

Mercedes takımının İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, bir takipçisinden gelen videoyu paylaşmış. Videoda bir sağlık çalışanı, sürücünün 'Asla Pes Etme' sözüyle motive olduğunu ve koronavirüs ile mücadele eden hastalarını da motive etmek amacıyla sözü maskesine yazdığını söyledi. Videonun açıklamasında, "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için en zor zamanlardan birinin ortasındayız, ancak hizmet verenlere için bu süre daha da zor geçiyor. Sizlere hayranlık duyuyorum, siz gerçek kahramanlarsınız. Ön cephede savaşan işçilere, NHS çalışanlarına (milli sağlık servisi) çok teşekkür ederim, sizler insanlara yardım etmek için daha fazlasını yapmam konusunda bana ilham oluyorsunuz. Yardıma ve ilgiye en çok ihtiyacı olan kişilerle ilgilenmekten asla vazgeçmeyelim. Düşüncelerim ve dualarım sizlerle." yazıyor.

Romain Grosjean

Amerikalı takımın Fransız sürücüsü Romain, geçen gün kurulumunu tamamladığı simülatöründe kask ile oturan oğlunun fotoğrafını paylaşmış. Fotoğrafın açıklamasına ise şunu yazmış, "Bunun benim oyuncağım olduğunu sanıyordum. Görünüşe bakılırsa artık değil."

Instagram Hikayeleri

- Nicholas Latifi: Williams pilotu, F1 2019 oyununu oynayacağını söylemiş ve takipçilerini Twitch hesabına davet etmiş.

- Valtteri Bottas: Fin pilot, Rocket Espresso Milano'nun espresso makinesiyle kahve yapmış ve o anların görüntüsünü yayınlamış.

- Valentino Rossi: Eski günlerden bir fotoğraf ve pazar günü yapılacak olan MotoGP sanal yarışına katılacağına dair bilgi paylaşmış.

- Lewis Hamilton: Köpeğinin fotoğrafını paylaşan şampiyon pilot, ayrıca kardeşi Nicholas Hamilton'ın kendisini etiketlediği hikayeyi kendi profilinde paylaşmış.

- Lando Norris: Güneş altında şapka taktığı bir fotoğrafını paylaşmış ve "Hava 24 derece" demiş.

- Charles Leclerc: Monakolu pilot simülatöre geçerken bir görüntüsünü paylaşmış ve Twitch hesabından canlı yayın yapacağının müjdesini verip, herkesi kanalına davet etmiş.