Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Nisan

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Nisan
Ekleyen:
, Editör
9 Nis 2020 17:27

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 9 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

Mercedes takımının İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, bir takipçisinden gelen videoyu paylaşmış. Videoda bir sağlık çalışanı, sürücünün 'Asla Pes Etme' sözüyle motive olduğunu ve koronavirüs ile mücadele eden hastalarını da motive etmek amacıyla sözü maskesine yazdığını söyledi. Videonun açıklamasında, "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için en zor zamanlardan birinin ortasındayız, ancak hizmet verenlere için bu süre daha da zor geçiyor. Sizlere hayranlık duyuyorum, siz gerçek kahramanlarsınız. Ön cephede savaşan işçilere, NHS çalışanlarına (milli sağlık servisi) çok teşekkür ederim, sizler insanlara yardım etmek için daha fazlasını yapmam konusunda bana ilham oluyorsunuz. Yardıma ve ilgiye en çok ihtiyacı olan kişilerle ilgilenmekten asla vazgeçmeyelim. Düşüncelerim ve dualarım sizlerle." yazıyor.

 

 

Romain Grosjean

Amerikalı takımın Fransız sürücüsü Romain, geçen gün kurulumunu tamamladığı simülatöründe kask ile oturan oğlunun fotoğrafını paylaşmış. Fotoğrafın açıklamasına ise şunu yazmış, "Bunun benim oyuncağım olduğunu sanıyordum. Görünüşe bakılırsa artık değil."

 

 

Instagram Hikayeleri

- Nicholas Latifi: Williams pilotu, F1 2019 oyununu oynayacağını söylemiş ve takipçilerini Twitch hesabına davet etmiş.

- Valtteri Bottas: Fin pilot, Rocket Espresso Milano'nun espresso makinesiyle kahve yapmış ve o anların görüntüsünü yayınlamış.

- Valentino Rossi: Eski günlerden bir fotoğraf ve pazar günü yapılacak olan MotoGP sanal yarışına katılacağına dair bilgi paylaşmış.

- Lewis Hamilton: Köpeğinin fotoğrafını paylaşan şampiyon pilot, ayrıca kardeşi Nicholas Hamilton'ın kendisini etiketlediği hikayeyi kendi profilinde paylaşmış.

- Lando Norris: Güneş altında şapka taktığı bir fotoğrafını paylaşmış ve "Hava 24 derece" demiş.

- Charles Leclerc: Monakolu pilot simülatöre geçerken bir görüntüsünü paylaşmış ve Twitch hesabından canlı yayın yapacağının müjdesini verip, herkesi kanalına davet etmiş.

Sonraki haber
Lammers: "Zandvoort'taki F1 yarışının seyircisiz yapılması 'düşünülemez'"

Önceki haber

Lammers: "Zandvoort'taki F1 yarışının seyircisiz yapılması 'düşünülemez'"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
63 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"

3s
2
Formula 1

Mercedes, DAS sisteminin kökenini açıkladı

3
Formula 1

McLaren: “Öndeki takımlar, bütçe sınırı konusunda ateşle oynuyor”

4
Formula 1

Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"

5
Formula 1

Seyircisiz yarışların mümkün olduğunu düşünen F1, 19 yarış yapmayı hedefliyor!

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Nisan

Lammers: "Zandvoort'taki F1 yarışının seyircisiz yapılması 'düşünülemez'"
F1

Lammers: "Zandvoort'taki F1 yarışının seyircisiz yapılması 'düşünülemez'"

Haas: "F1 fabrikaları ilk yarıştan birkaç hafta önce açılmalı"
F1

Haas: "F1 fabrikaları ilk yarıştan birkaç hafta önce açılmalı"

F1 tarihinde bugün: 9 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 9 Nisan

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"
F1

Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.