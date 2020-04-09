Todt: "Motor sporları, pandemi sonrası yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyacak"

Motorsport.com ile yaptığı özel bir röportajda kriz hakkında ilk kez halka açık olarak konuşan Todt, F1 maliyetlerinin "hâlâ çılgın seviyelerde" olduğunu ve takımların ve sporun hayatta kalmasını sağlamak için daha fazlasını yapmalarının gerektiğini söyledi.

“Bir üreticinin önceliğinin şu anda yarış dünyasında sürekliliği sağlamak olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kalmasını umuyorum ve bu yüzden herkesi dinlemeliyiz."

"Büyük olanlar için bile hiçbir şeyi garanti edemezsiniz. Bu yüzden her şeyi düşünmeliyiz. Alçakgönüllü olmalıyız; motor sporlarını seviyoruz, ancak toplum için gerekli bir şey değil. Bu yüzden doğru seçimler yapıp, doğru kararlar verdiğimizden emin olmamız gerekiyor."

"Bu biraz zaman alacak ama geri geleceğiz ve gerçekten daha iyi şekilde döneceğimizi umuyorum."

Todt, FIA'nın takımları kalma konusunda motive etmek için sorumluluk alması gerektiğini kabul etti.

"Eminim pek çok takım, tedarikçi ve üretici mevcut programlarını gözden geçirmek zorunda kalabilirler."

"Çok emin olmak istemiyorum, ancak umarım birkaç takım sahibi veya takım sponsoru motivasyonlarını korurlar. Bu yüzden onları vazgeçirmediğimizden emin olmalıyız, çünkü 'tamam, tüm bunlardan sonra amaç nedir? Hâlâ ilgimizi çekiyor mu? Hâlâ ihtiyacımız var mı?' diye sorabilirler."

"Bu yüzden onları hâlâ -sporu- sevdiklerinden ve hâlâ buna ihtiyaç duyduklarından emin olmaları için onları cesaretlendirmeliyiz. Bu konuda bir sorumluluğumuz var."

Spordaki herkesin karşı karşıya olduğu temel soru, yarışların ne zaman yeniden başlayabileceği gibi görünüyor. F1, geçtiğimiz günlerde 65 gün sonra yapılacak olan Kanada Grand Prix'sini ileri bir tarihe erteledi.

Ancak Todt, F1 CEO'su Chase Carey'nin, iyimserliğini paylaşıyor ve her şey düzelmeye başladığında, iyi bir takvim oluşturabileceklerini düşünüyor.

"Tekrar başlayabileceğimizi bildiğimiz anda, ayda iki veya üç GP olabileceğini düşünüyorum."

"Eğer Temmuz/Ağustos ayında başlarsak ve Aralık ayına uzatırsak, önümüzde beş-altı ayımız var, bunu üçle çarparsanız çok sayıda yarışımız olacak."

Todt'a göre başlangıca kıyasla tamamen yeni tarihler olabilir ve yarışlar seyircisiz olarak gerçekleşebilir. Ancak sezonun 2020'nin ötesine geçme ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.

"Bu tartışılan ve bazı ticari sözleşmelere sahip olan ticari hak sahiplerinin elinde olan bir şey. Yani bizim açımızdan, yönetim organı olarak sadece evet ya da hayır diyebiliriz, ama pek muhtemel görünmüyor."

Todt, takımlarını hayatta kalmasını sağlamak için F1 maliyet sınırını azaltmayı tartışmak üzere Cuma günü yapacakları F1 takım patronları toplantısından önce, koronavirüs krizinin geleceği daha iyi hale getirme fırsatı sunduğunu belirtti.

Bu sayede F1'in ultra yüksek bütçelerden uzaklaşabileceğini ve daha sürdürülebilir seviyelere doğru gelebileceğini dile getirdi.

"Her felakette ve her krizde, çok fazla eksi şey vardır ama biraz da artı şey vardır."

"Yani artı şeyler arasında, gelecek için işleri daha iyi hale getirme fırsatımız var. Temelde Formula 1'e bakarsak, benim için makul olmayan ve ele almamız gereken bir konu olan, bazı yüksek maliyet seviyelerine ulaşmış durumdayız."