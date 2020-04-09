Seyircisiz yarışların mümkün olduğunu düşünen F1, 19 yarış yapmayı hedefliyor!

Bahreyn GP, ertelenmeden önce yarışı seyircisiz gerçekleştirecekti ve bu sayede yarışlar yapılmaya devam edecekti.

Şu anda 28 Haziran'daki Fransa GP, takvimin ilk yarışı konumunda yer alıyor. Ancak Brawn, Temmuz ayının sezona başlamak adına çok daha iyi bir zaman olduğunu ve yarışların Avrupa'da başlayabileceğini söyledi.

Eski Ferrari patronu, hâlâ 19 yarış gerçekleştirme şanslarının olduğuna ve Ekim ayı sonuna kadar yarışlar gerçekleştiremeseler bile, o tarihten itibaren resmi bir F1 Dünya Şampiyonası gerçekleştirmeleri için gereken sekiz yarışa sahip olacaklarından emin olduğunu söyledi.

Brawn, Sky Sports F1 Vodcast'inde, "Açıkçası takımlar ve ilgili herkes için en büyük sorunlardan birisi seyahat etmek olacak. Ama bunu bir kere yerine oturttuğumuzda oldukça bağımsız ve rahat olabiliriz."

"Kendi görüşümüz, yarışların muhtemelen Avrupa'da başlamasının olumlu olabileceği ve etkinliğin seyircisiz gerçekleşebileceği yönünde. Takımların charter uçuşlarla geldiği çok kapalı bir ortamda olabiliriz. Herkesin test edildiğinden ve temiz olduğundan, kimse için risk olmadığından emin oluruz ve seyircisiz bir yarışımız olur."

“Bu harika değil, ama hiç yarışmamaktan daha iyi. Sanırım sporu takip eden ve evde oturan milyonlarca insan olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Birçok insan tecrit edilmiş durumda ve eğer bir spor gerçekleştirebilirsek ve hem sporu canlı tutup hem de insanları eğlendirebilirsek, yaşadığımız bu kriz zamanında büyük bir artı olacaktır. Ama bunu yaparken kimseyi riske atamayız."

“Sadece bize en erken başlangıcı sağlayacak organizasyon yapısına değil, aynı zamanda bu başlangıcı sürdürme şansı sunacak bir yapıya bakıyoruz. Bir başlangıç yapmanın ve bir süre sonra tekrar durmanın ve başka bir başlangıç daha yapmanın hiçbir anlamı yok. Bence -ilk yarışın- Avrupa'da olması muhtemel ve bunun seyircisiz bir etkinlik olabileceği düşünülebilir.” dedi.

Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, Formula 1'in neden diğer seriler gibi yeni tarihleri açıklayamadığını sorduğunda Brawn, F1'in diğerlerinden daha karmaşık olduğuna dikkat çekti.

“Bizim sezonumuz diğer yarış serilerinin çoğundan daha uzun. Kanada yeni iptal edildi, Kanada'yı dahil edersek takvimi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Takvimi açıklamadan önce durumun stabil hale gelmesini beklemenin daha iyi olduğunu düşündük."

“FIA kurallarına göre, sekiz yarış aslında bir dünya şampiyonasına sahip olmamız için en düşük yarış. Ekim ayında başlayarak sekiz yarış gerçekleştirebiliriz. Yani belli bir son tarih istiyorsanız, bu Ekim olur."

"Ama gelecek yıl yarışmak devam etmek her zaman mümkün. Sezonu bitirebilmek adına Ocak ayını kullanabilir miyiz? Buna bakıyoruz. Ama hayal edebileceğiniz üzere çok pek çok komplikasyon var."

"Temmuz ayında başlayabilirsek, 19 yarışlık bir sezona sahip olabiliriz. Bu, üst üste üç yarış yapıp, bir hafta dinleneceğimiz, sonra bir üç yarış daha yapıp, bir hafta daha dinlenebileceğimiz için zor olurdu. Ama lojistiğe bakarsak, Temmuz ayında başlayabilirsek 18 ila 19 yarışlık bir sezon düzenleyebileceğimizi düşünüyorum. Yani seçim bu rakamlar arasında."

Bazı pistlerde daha fazla sorun var

Brawn, yapısı gereği bazı pistlerin diğerlerine kıyasla daha fazla zorlandığını itiraf etti.

“Bazı yarışlar esnek değil. Mesela Singapur'un başka bir tarihe alınması zor çünkü bir cadde pisti. Cadde devrelerinin taşınması çok zor, çünkü her şeyi bir araya getirmek ve lojistik anlamda farklı bir hafta sonuna taşımak çok zor."

“Bazı pistlerde ise durum daha kolay. Yani normal pistler hakkında konuşmak daha kolay. Bir yarış pisti hakkında konuşursak, muhtemelen bir ay içinde bile bir yarış düzenleyebilirsiniz, hatta daha az zaman bile gerekebilir, çünkü seyircisiz bir yarışta pazarlama ve bilet satışları vb. şeyleri konuşmuyorsunuz. Sadece herkesi oraya götürmek, yapılandırmak ve organize etmek için gerekenler hakkında konuşuyorsunuz."

“Bu yarışın türüne bağlı. Ancak programlara baktığımızda, biraz garip zamanlarda olan ama yine de hava durumu açısından her şeyin iyi olacağı bazı yarışlar var."

Brawn, arka arkaya yarışlarda seyahat yoğunluğunu hafifletmek için iki günlük hafta sonlarının mümkün olduğunu doğruladı.

Gümrük sorunları nedeniyle genellikle tamamen farklı şekilde planlanan Şanghay bunun için bir örnek olabilir.

“Lojistik ihtiyaçları karşılamak için iki günlük yarışlarımız olabilir. Örneğin Çin, eğer onlarla devam edersek muhtemelen iki günlük bir yarış olacak gibi görünüyor. Çünkü eğer başarılı olursak ve oradan planlanan bir sonraki yarışa geçiyorsak, kolayca 2 günlük bir yarış olabilir."

"Ama FIA ile birlikte her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Şu anda seyircisiz bir yarışın lojistik durumuna bakıyoruz. İnsanları oraya nasıl götürebileceğiz? Onları nasıl koruyacağız? Yarışı nasıl güvenli hale getireceğiz? Padoka kimlerin girmesine izin vereceğiz? Yani her konu tartışılıyor.”