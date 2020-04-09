Briatore: "Ferrari için her şey 2010'da kaçan şampiyonlukla başladı"

Ferrari son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de Kimi Raikkonen'le alırken, son takımlar şampiyonluğunu da 2008'de Felipe Massa/Raikkonen ikilisi ile aldı.

Son yıllarda gridin en çok para harcayan iki takımından biri olan Ferrari, bir türlü şampiyon olamadı.

Eski Renault F1 patronu neden Ferrari'nin şampiyon olamadığını anlamadığını söyledi.

Briatore, "Hâlâ Ferrari'nin nasıl kazanamadığını anlamıyorum. Doğru finansal tabana ve tarihe sahipler. Ellerinde mükemmel mühendisler de var. Sanırım hepsini bir araya getirebilecek birinin eksikliğini çekiyorlar." dedi.

Briatore, Alonso'nun 2010 ve 2012'de kaçan şampiyonluklarına da değindi. Kendisine göre Ferrari için işler, 2010 Abu Dhabi'de kaçan şampiyonlukla birlikte başladı.

"Fernando'nun kariyerindeki tek yanlış karar McLaren'a gitmekti. Evet, hayal kırıklıkları yaşadı ve Ferrari'de iki şampiyonluk kaybetti. Ama bunlar kendi hatası değildi."

"2010'daki şampiyonluk zaten cebindeydi, ancak pit duvarındaki stratejistler ciddi bir hata yaptı. Bu gerçekten çok büyük bir darbe oldu. Fernando'nun ağladığını daha önce hiç görmemiştim."

"Fernando şampiyonluğu kazansaydı hikaye değişecekti. Sonrasında Stefano Domenicali ve Luca di Montezemolo takımda kalacaklardı. Ferrari için tüm sorunlar 2010'da şampiyonluğu kaybettikten sonra başladı. 2010'dan sonra yanlış kararlar alındı."

Briatore, Ferrari'nin kaçan şampiyonluğunu kendilerinin Benetton döneminde kaybettikleri bir şampiyonluğa benzediğini söyledi.

“Suzuka'da dünya şampiyonluğunu kazanacağımızdan %100 emindik. Bu yüzden 3 ton istiridye ve karidesle büyük bir parti hazırlamıştık. Sonuç olarak kazanmadık. İstiridye ve karidesler arasında duran üç kişiydik; ben, tamamen sessiz olan Schumi ve menajeri."

Slider Liste Fernando Alonso, Ferrari F10 1 / 6 Fotoğraf: LAT Images Fernando Alonso, Ferrari F10 2 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Fernando Alonso, Scuderia Ferrari 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images Fernando Alonso, Ferrari F10 4 / 6 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10 5 / 6 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10 6 / 6 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

F1 araçlarının özellikleri birbirlerine benzemeli

Briatore, daha heyecanlı yarışlar seyircilerin dışarıdan göremediği araç parçaların, birbirleriyle aynı olması gerektiğini dile getirdi.

"Her zaman aracın seyirci tarafından görülemeyen tüm parçalarının aynı olması gerektiğini söyledim. Araçların özellikleri ne kadar benzer olursa, iyi sürücülerin kendilerini kanıtlama şansları o kadar fazla olur ve daha fazla takım mücadelede yer alır."

"Bütçe kısıtlamaları belirli sayılar vererek değil, kaç parça geliştirilebileceğinizi, rüzgar tünelinde kaç saat çalışabileceğinizi düzenleyerek sağlanmalı. Ayrıca yarış daha kısa olmalı."

Son olarak da tarihin en iyi yarışçıları hakkında konuştu: “Senna ve Schumacher'in birlikte yarışmasını isterdim. Çünkü geçmişte gerçek rekabetlerini hiç göremedik."

"Sonra listemde Fernando yer alıyor. Kendi ekibim olsaydı hemen onu çağırırdım. Rottweiler gibi. O neredeyse hiç hata yapmıyor."