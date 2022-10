Suudi Arabistan GP yetkilileri güvenlik konusunda F1 takımları ve pilotlarıyla görüştü

2022 şampiyonasının ikinci turu, cuma günü pistin yakınındaki bir petrol tesisine yapılan füze saldırısının gölgesinde kaldı. Yemen'deki Husi isyancıları saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Cuma gecesi Cidde'de F1 patronları, takımları ve pilotları arasında Suudi Arabistan GP'sinin güvenli olup olmadığını tartışmak için görüşmeler yapıldı.

Sonunda, Grand Prix'nin gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Cidde'deki durum hakkında gelecekte tekrarlanmamasını sağlamak için bir plan hazırlanırken, yarış yetkilileri tarafından neler olduğuna dair geniş çaplı bir incelemeye yol açtı.

Yarış yetkilileri, konuları tartışmak ve 2023 için hazırlanmak sebebiyle Suudi Arabistan'da yarış yapılması konusunda rahat olmalarını sağlamak için tüm takımlar ve pilotlarla bireysel olarak bir araya geldi.

Devam eden tartışmaların bir parçası olarak, Suudi Arabistan'ın spor bakanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, kaydedilen ilerleme hakkında bir güncelleme sunmak için geçen hafta sonu Singapur Grand Prix'sine katıldı.

Motorsport.com da dahil olmak üzere medyaya konuşan spor bakanı, pilotlar ve takımlarla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Prens Abdulaziz, "Özellikle F1 ile çalışarak, gerekli tedbirlerin alınması hakkında onlarla konuştuk ve tabii ki bir numaralı önceliğimiz herkes için güvenlik."

Smoke in the sky of Jeddah

"Tuhaf bir şekilde, bu saldırıdan üç gün sonra bir ateşkes duyurusu yapıldı. Bu durumun tüm medyanın yarışa gelmesiyle ve bunun gibi şeylerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yapılan saldırı, saldırganlığı göstermenin ve dışarıdaki medyayı takip etmenin bir yoluydu. Ama o sırada güvenlik ve emniyetin orada olduğundan emindik."

Prens Abdulaziz, pilotlar ve takımlarla konuşmaktan daha fazlasını yapabileceğini kabul ettiği için F1'deki herkesin sahip olduğu endişeler hakkında açık bir tartışma yapılmasının önemli olduğunu düşünüyor.

Prens Abdulaziz, "Bence daha fazla yapmamız gereken şey, aramızda açık bir diyalog ve açık bir iletişim sürdürmek."

"Bu bizim için bir öğrenme noktasıydı, bu yüzden ilk yarıştan önce pek çok takıma ulaşmamış olabiliriz. Bunun gerekli olduğunu gördük ve harekete geçtik."

"Bazı konularda bazı endişelerimiz olduğunu biliyoruz. Mükemmel değiliz ve hiçbir zaman mükemmel olduğumuzu iddia etmedik. Ama en azından deneyimlerimizden ders alıyoruz ve gelecekte daha iyi hale getirmek için harekete geçiyoruz." dedi.

Prens Abdülaziz, 2023'te F1 topluluğu için işleri daha da güvenli hale getirmek için daha fazla güvenlik önlemi alınacağını söyledi.

Prens, "Pilotların, takımların, diğer çalışanların ve hatta taraftarların bile sahip olduğu endişeleri ortadan kaldırdığımızdan emin olmak için F1 ile birlikte çalışıyoruz."

"Güvenli olduğunu biliyoruz, ancak hangi önlemlerin alındığını açıklamamız gerekiyor. Bu olay sırasında sadece emin olmak için 4000'den fazla asker görevlendirildi, çünkü bu şeyler olduğunda; bazı insanların işleri daha da kızıştıracağından korkuyorsunuz. Bu yüzden kimsenin etkinliğin ve şehrin güvenliğini etkilemediğinden emin olduk."

"Bizim için güvenlik ve emniyet F1'den bile daha büyük. Bu bir ulusla ilgili, yani bu bizim bir numaralı önceliğimiz. Ve onlarla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Fans watch the start of the race from the Paddock Club balcony

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images