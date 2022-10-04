McLaren: "Ricciardo hâlâ inanılmaz bir pilot"

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McLaren patronu Andreas Seidl, Daniel Ricciardo'nun Singapur Grand Prix'sindeki performansı ile hâlâ en iyi sürücülerden biri olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

Avustralyalı, 2022 sezonunun bugüne kadarki en iyi sonucunu, takım arkadaşı Lando Norris'in bir sıra gerisinde beşinci sırayı elde ederek aldı.

Takımın şampiyonluk rakipleri Alpine iki pilotla da emekli olurken, McLaren takımlar şampiyonasında dördüncü sıraya yükselerek iyi puanlar kazandı.

Seidl takım için sonuçtan çok heyecanlandığını söyledi.

RacingNews365.com da dahil medyaya verdiği demeçte Seidl, "Bugünkü sonuçtan çok memnunum."

"Takım, sonucu en üst düzeye çıkarmak için çok zor koşullarda her iki sürücüyle birlikte mükemmel bir iş çıkardı."

"Pit duvarındaki ekip, sürücülerle iyi bir iletişim kurdu, harika bir sonuç elde etmeye çalışmak ama aynı zamanda sabırlı olmak ve gereksiz riskler almamak arasında doğru dengeyi bulmak için çok çalıştı."

"Örneğin, pite geç girme kararı gibi. Çünkü zaten ilk bölümde iyi bir konumdaydık. Bence bu, bu harika sonucun anahtarıydı."

"Her iki sürücü de harika performans gösterdi. Bugün çok zordu."

Press Conference Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Açıkçası Daniel ve Daniel'in arabası üzerinde çalışan herkes için ve sonunda böyle harika bir sonuç elde ettiğimiz için çok mutluyum.”

"Daniel ve ekibinin yıl boyunca verdiği tüm bağlılık ve sıkı çalışmaya bakarak, 16. sıradan başlayıp 5. sıraya kadar hak edilmiş bir şekilde büyük bir telafi oldu, bu yüzden çok mutluyum."

"Sanırım Daniel bugün, bu zorlu koşullarda kendisinin hala doğal bir en iyi sürücü olduğunu gösterdi. Zaten ondan hiçbir zaman şüphe etmemiştik." dedi.