Clarkson: “Russell, önümüzdeki günleri Hamilton’ın verilerini analiz ederek geçirecek”
Tom Clarkson, Singapur’da zorlu bir hafta sonu geçiren George Russell’ın önümüzdeki günleri Hamilton’ın verilerini analiz ederek geçireceğini düşünüyor.
F1 Nation Podcasti’nin bu haftaki bölümünde Tom Clarkson, Natalie Pinkham ve Hollandalı gazeteci Erik van Haren, Mercedes’in Singapur’daki performansı hakkında konuştular.
Russell, cumartesi günü sıralama turlarında ikinci bölümde elemişti ve pazar günkü yarışta da çok ilerleme kaydedemedi. Russell, yavaşça kuruyan pistte kuru zemin lastiklerine ilk geçen pilot oldu ve ne yazık ki pite erken girmesi pek başarılı bir sonuç getirmedi.
Singapur’da 14. sırada finiş gören Britanyalı pilot, bu sezon ilk kez tamamladığı yarışlarda ilk 5’e giremedi. Öte yandan Hamilton, Carlos Sainz ile podyumdaki son basamak için mücadele ediyordu ancak 7. virajda bariyerlere çarptı ve sonuç olarak yarışı 9. sırada bitirdi.
Podcast ekibi, iki Mercedes pilotunun da Singapur’da “mücadeleci bir ruh” ile yarıştığını söylese de bunun karşılığını pek alamadıklarını belirtti. Fakat, bu hafta sonu 7 kez dünya şampiyonunun Russell’a karşı büyük bir performans avantajı olduğunu da dile getirdiler.
Clarkson, "Bütün bunları anlıyorum, mücadeleci ruhu seviyorum ama bence George ve Lewis arasındaki en büyük farkı bu hafta sonu burada Singapur'da gördük."
"George'un her ne sebeple olursa olsun tamamen kendini veremediğini düşündüm ve ayrıca, sıralamalarda frenlerinde sorun vardı. Bunu anlıyorum."
"Dediğiniz gibi kuru zemin lastikleriyle kobay görevi gördü ama nedense burada hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamadı."
"Oysa Lewis Hamilton için burası olabilecek en iyi pist. 2018'de Lewis'in burada attığı muhteşem pole turunu ve burada kazandığı dört galibiyeti hatırlatırım."
"Ancak eminim George önümüzdeki dört günü, sadece bu hafta sonu Lewis Hamilton'dan gelen verileri analiz ederek geçirecek çünkü Lewis'in aracıyla biraz farklı bir şey yaptığını hissettim.” yorumlarında bulundu.
Bu sezonki son 5 yarışa gelinirken Russell, Hamilton’a karşı 33 puanlık puan avantajını koruyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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