Stroll: "Hedefim 2024'te gridde olmak"

Aston Martin, sezon başına kıyasla performans anlamında düşüşe geçti ve Brezilya'da nasıl olacakları muamma.

Hafta sonu öncesi perşembe günü konuşan Lance Stroll, şöyle dedi: "Şu anda virajlarda hız eksikliği yaşıyoruz. Sorun yaşadığımız belirli bir viraj tipi yok; hepsinde durum aynı. Geçen hafta pek rekabetçi değildik."

"Meksika genel olarak aslında beklentilerimizi karşılamadı. Austin'deki güçlü yarıştan sonra beklediğimiz, umduğumuz şey bu değildi."

"Austin'de araçta birkaç şeyi değiştirip, pit yolundan başladık fakat iyi bir yarış çıkardık. İyi puanlar aldık, sonra Meksika'ya gittik, gerçekten çok zorlandık."

"Yani geçen hafta sonu umduğumuz gibi geçmedi. Fakat bu hafta sonu ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Umarım bu hafta sonu daha rekabetçi olabiliriz. Aklımızda birkaç fikir var."

"Bence geçen hafta sonu ve bu hafta sonu için çok fazla analiz yaptık. Nasıl gideceğimizi göreceğiz."

Fotoğraf: Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin F1 Team,

Mevcut aracı sezon başında kullansaydı, bununla iyi sonuçlar alıp alamayacağı sorusuna Stroll, "Bilmiyorum. Bu güzel bir soru. Sezona gerçekten güçlü başladık. Sürekli mücadeleydik ve ilk beşe giriyorduk. Bahreyn'e geldiğimizde en hızlı ikinci araca sahiptik."

"Fakat son zamanlarda daha fazla zorlandık. Yani bu zor bir soru. Fakat Formula 1, sezon boyunca devam eden bir gelişim mücadelesidir."

"Takımların geliştiğine şüphe yok. Kimse sezonun ilk yarışında sahip olduğu araçla yarışmıyor. O yüzden söylemesi zor ama evet, güzel soru." cevabını verdi.

Stroll, 2024 için gridde kalmak istediğini de ekledi.

Söylentilerle ilgili Stroll, "Planım gelecek yıl da burada kalmak. Elbette zorlayıcı bir sezon oldu. Bazı harika yarışlar çıkardık ama sinir bozucu günler de oldu."

"Yine de planım kesinlikle gelecek yıl da devam etmek." dedi.