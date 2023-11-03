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Formula 1 Brezilya GP
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Hamilton: "Geçen sene kazanamadım, bu sene başarmak istiyorum"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu sezonu galibiyetsiz kapatmak gibi bir planı olmadığını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2021 Suudi Arabistan GP'den bu yana yarış kazanmayı başaramıyor.

İngiliz pilotun uzun zaman sonra ilk galibiyetini alma şansı Brezilya'da bir hayli yüksek olacak.

Hafta sonu öncesinde Sky'a konuşan Hamilton, "Araç harika olduğu için Red Bull'un ortalığı kasıp kavuracağını düşünüyorum fakat durum böyle olmazsa, onlarla savaşmaya hazır olacağım."

"Austin gibi bir şey olabilirse ve stratejiyi daha iyi yönetebilirsek harika olur."

"Geçen sene elim boş döndüm, bu sene için öyle bir planım yok."

"Son birkaç yarışın ardından insanlar bizim için 'iyi görünüyor' diyorlar. Ben de 'evet, geçen yılın sonunda da iyi görünüyorduk ama yıla 1,5 saniye geride başlamıştık' diyorum."

"Bu yüzden şu anda bulunduğumuz yer göz kamaştırıcı değil. Yine de mutluyum ve gururluyum. Podyumdayım çünkü arka planda devam eden harika çalışmalar var."

"Ancak şu anda oldukça uzun vadeli düşünüyorum. Kısa vadede sadece şampiyona ikinciliğimizi sağlamlaştırmaya çalışıyorum çünkü bu takımdaki herkes için çok önemli." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

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