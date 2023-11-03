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Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, takım arkadaşı Daniel Ricciardo’nun, Sergio Perez’in koltuğuna geçmesinin daha olası olduğunu çünkü Avustralyalı pilotun ‘Red Bull enerjisine’ sahip olduğunu düşünüyor.

Editör Jamila Rustamova
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

Perez’in Red Bull ile olan anlaşması 2024’te bitiyor fakat düşük performansına ve takımının sezon arasındaki sürücü değiştirme geçmişine bakılırsa, Meksikalı pilotun Formula 1’deki geleceği belirsiz görünüyor.

Söylentiler geçen hafta yapılan Meksika Grand Prix’sinde daha da arttı. Charles Leclerc’le 1. virajdaki çarpışmasından sonra Perez yarışa devam edememişti. Ricciardo ise yarışa 4. başlayıp 7. sırada bitirerek mükemmel bir performans sergilemişti.

Verstappen’in takım arkadaşı olabilecek isimler arasında az da olsa Tsunoda’nın da ismi geçiyordu. Motorsport.com tarafından konu hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Tsunoda, 8 Grand Prix galibiyeti ve daha büyük bir hayran kitlesi dikkate alındığında, Ricciardo’nun Red Bull’a geçme ihtimalinin ‘mantıklı’ olduğunu söyledi.

“Daniel daha tecrübeli; Daniel’ın açıkçası daha fazla hayran kitlesi var.”

“O, en güvenilir pilotlardan birisi. Sanırım o en değerli pilotlardan birisi bu yüzden mantıklı.”

Tsunoda, Red Bull’da tam zamanlı koltuğu neden daha çok hak ettiğini kanıtlamanın kendi elinde olduğunu da ekledi.

“Onlara performansımı tutarlı bir şekilde göstermem gerekiyor.”

“Herkes benim de o yarışmacı olabileceğimi anlayabilir.”

“Checo’nun önümüzdeki sene için anlaşması var yani yapabileceğim bir şey yok ve herhangi bir şeyin değiştirebileceğini de sanmıyorum.”

“Şu an sadece yapabildiklerimi göstermeye devam etmem gerekiyor. Sanırım hepsi bu.”

Ricciardo, Zandvoort’ta antrenman zamanı sol elindeki metakarpal kemiğini kırmıştı ve yarışlara devam edememişti. Bu hafta sonu yapılacak olan Brezilya Grand Prix’si ise iyileştikten sonra katıldığı üçüncü yarış olacak.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Tsunoda, Ricciardo’nun geri dönüşünü övse de, Red Bull’la olan güçlü bağlantıları ve takıma daha çok uyan ‘enerji’ ve ‘tarzına’ rağmen onu yenebileceğine inanıyor.

“Daniel, çok güzel bir iş çıkarıyor. Önceki takımlarla karşılaştırınca özellikle McLaren’dan döndükten sonra şu anda AlphaTauri aracıyla oldukça rahat görünüyor.”

“Sanırım onda Red Bull enerjisi var, Red Bull tarzı takıma uygun belki de.”

“Ancak yine de onu yenemeyeceğimden dolayı endişelenmiyorum. Onu hâlâ yenebileceğime dair güvencim tam ve ondan bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum.”

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