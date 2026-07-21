Resmi: Honda, 2027 ve sonrası için David Alonso ile anlaştı

Bu duyuru, David Alonso'nun Honda'ya transferi konusunda aylar önce varılan anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından geldi. Henüz 20 yaşında olan Madrid doğumlu Kolombiyalı sürücü, iki yıl önce Moto3 dünya şampiyonluğunu kazanmış, ardından geçtiğimiz sezon Aspar takımıyla Moto2'ye yükselmişti.

Alonso, 2026 sezonunda Moto2'de şu ana kadar bir yarış galibiyeti elde etti ve şampiyonada lider Manuel Gonzalez'in 79,5 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Genç sürücünün sezonunun ilk yarısı ise birçok yarış hafta sonunda mücadele etmek zorunda kaldığı omuz sakatlığı nedeniyle sekteye uğradı.

David Alonso, CFMOTO Aspar Team Fotoğraf: Gold and Goose

Honda Racing Corporation yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Honda Racing Corporation, David Alonso ile çok yıllı bir sözleşme imzalandığını doğrulamaktan memnuniyet duyar."

"20 yaşındaki Kolombiyalı sürücü, alt kategorilerde etkileyici bir yükseliş sergiledi. Çaylak Moto3 sezonunu üçüncü sırada tamamladıktan sonra, bir sonraki yıl şampiyonaya damgasını vurdu."

Japon üretici, Alonso'nun hangi takım adına yarışacağını veya 'çok yıllı' olarak ifade edilen sözleşmenin tam süresini açıklamadı. Ancak Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre anlaşma, MotoGP'de yaygın olan standart iki yıllık sözleşmelerden daha uzun süreli olacak.